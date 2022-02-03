Денежный календарь на февраль: нумеролог назвала опасные дни, когда можно потерять все деньги

Этот календарь поможет вам избежать финансовых проблем.

Нумерологический прогноз на 2022 год обещает некоторым счастливчикам большую удачу и успех. Одним из факторов счастливой жизни является финансовый успех. Ведический нумеролог и астролог, эксперт по психологии цифр Анастасия Ёрж рассказала "Телеграфу" , как нужно вести себя с деньгами в определенный день месяца и в какие даты февраля можно разбогатеть, а в какие — наоборот потерять все деньги. Изучайте календарь, чтобы вы могли заранее планировать свои дела и обезопасить себя в финансовой сфере.

Внимание: если нет пометки времени, то значит целый день благоприятный. Время киевское.

Когда лучше всего что-то начинать: 1, 7, 9 (после 10:49), 13 (после 13:09), 20, 24, 27, 28 февраля.

Когда лучше всего просить начальника о повышении зарплаты или серьезно с ним говорить — 5, 6, 9 (после 10:49), 12 (после 12:15), 13, 20 февраля.

Когда лучше всего увольняться или менять работу — 1, 9 (после 10:49), 10, 13, 16 (после 16:56), 20, 24, 27, 28 февраля.

Когда эффективно заниматься бизнесом, работать над новыми идеями и продвигать проекты, масштабировать: 1, 3, 5 (после 10:07), 9 (после 10:49), 12 (после 12:15), 13, 20, 24, 27, 28 февраля.

Опасные дни для бизнеса и важных дел: 2, 4, 8 (после 10:36), 10 (после 11:08), 11, 14 (после 14:17), 17 (после 18:18), 23, 26 февраля.

Самые успешные дни для денежных операций: 1 (после 9:14), 3, 5, 9 (после 10:49), 12, 13 (после 13:09), 16, 19 (после 21:04), 20, 24, 27, 28 февраля.

В эти дни лучше отложить решение финансовых вопросов и избегать всего, что связано с денежными вопросами, особенно крупными: 1 (с 8:46 до 9:14), 8 (после 10:36), 10 (11:08), 17 (после 18:18) февраля.

Опасные дни для всего, что связано с деньгами, крупными покупками, на эти дни лучше "забыть" о существовании денег: 2 (после 9:33), 4, 11 (после 11:36), 14 (после 14:17) февраля.

Хорошие дни для всех дел, связанных с недвижимостью: 1, 7 (после 10:25), 9 (после 10:49), 13 (после 13:09), 16 (после 16:56), 19 (после 21:04), 20, 24, 25, 28 февраля.

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