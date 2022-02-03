Укр

В сети показали запрещенные фото реальной жизни в СССР

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Как жилось в СССР простым людям
Как жилось в СССР простым людям

Блогер решил напомнить, как в былые времена жилось людям и обнародовал редкие фото времен Советского Союза.

Несмотря на бытующий среди фанатов СССР миф, что в те времена жилось лучше, чем вообще в любой стране мира, реальность, как обычно, была не такой радостной, как показывается на красивых картинках советской пропаганды.

Белорусский блогер Максим Мирович, решил напомнить, как дела обстояли на самом деле и обнародовал серию фотографий, которые по естественным причинам в советские времена не публиковались.

"Другой, великий и могучий СССР существовал и существует лишь в виде воображаемой конструкции в умах его поклонников — а реальный совок был серой, нищей и несвободной страной", — пишет он.

Начать он предлагает с фотографий "моржей" у стен Петропавловской крепости и обратить внимание на лица собравшихся там мужчин. Несмотря на то, что закалка считалась в СССР полезным занятием, люди на фото здоровыми не выглядят, что связано с отсутствием привычки ежедневно заниматься своим здоровьем. Вместо этого, пишет Мирович, людям подсовывали крайность, вроде окунания в холодную воду.

Моржи в СССР
Моржи в СССР

Уличная торговля пирожками процветала во многих городах, хотя в те времена у многих людей возникали сомнения о том, откуда же торговцы брали мясо.

"Это мясо в пирожках раньше лаяло или мяукало? — задавало глупые вопросы", — вспоминает блогер популярный советский анекдот.

Пирожки на улицах
Пирожки на улицах

Отношение к пенсионерам тоже было далеко не на высоте. Если на Западе пенсионеры могли себе позволить путешествия по миру и безбедную жизнь, то в СССР они попадали в незавидное положение.

Пенсионерка с билетом во рту
Пенсионерка с билетом во рту

Автоматизация на производстве тоже хромала, что видно на фото, где отдыхают сотрудники хлебопекарни. Хоть заводы и были оснащены производственной линией, но фасовать тесто приходилось руками, поскольку в противном случае хлеб получался невкусным.

Отдых на хлебзаводе
Отдых на хлебзаводе

Минутки "гимнастики" были абсурдным явлением, когда в после-брежневскую эпоху руководство страны резко озаботилось вопросами здоровья.

"Дядьки и тётки, с испорченным десятилетиями плохого питания и тяжелой работы здоровьем на полном серьёзе хлопали по 10 минут в ладоши, думая что это им чем-то поможет", — пишет Мирович.

Минутка гимнастики
Минутка гимнастики

Похороны руководства партии были чем-то сродни национальной трагедии, когда людей принудительно сгоняли в залы и заставляли смотреть на памятные мероприятия.

Похороны Андропова
Похороны Андропова

Бытует мнение, что в СССР люди были добрее и не могли пройти мимо чужого горя. Подобные фотографии наглядно показывают, что это является лишь мифом.

Инвалид на улице
Инвалид на улице

Кстати, пьяницы на улицах тоже были. И простой люд их и тогда старался не замечать.

Любимый вид отдыха в СССР
Любимый вид отдыха в СССР
Равнодушие окружающих особо заметно на этом фото
Равнодушие окружающих особо заметно на этом фото

Автомобили в СССР были, но необычайно дорогими. Что особо не вяжется с их отвратным качеством. В итоге каждый водитель по совместительству должен стать заодно и автомехаником, поскольку нормального сервиса в те времена не существовало.

Водителям после покупки заветного авто добавлялось новой головной боли
Водителям после покупки заветного авто добавлялось новой головной боли

Хоть для красивой картинки часто снимались красивые ухоженные здания, но таковыми были далеко не все. Например, вход в хореографическое училище в Ленинграде попал на фото в совсем непритязательном виде — грязные стены и дверь намекают на отношение к чистоте.

Чистота была отнюдь не всюду
Чистота была отнюдь не всюду

Кто-то вспомнит о "высоких идеалах коммунизма", однако как видно на фото ниже, многие вместо просвещения выстраивались в очереди за дешевым алкоголем. Что примечательно, фото снято во время одной из популярных в то время демонстраций.

А вот и еще одна фотография с демонстраций.

"Серые люди с печальными, измордованными жизнью лицами, в нелепой и заношенной одежде, часто с чужого плеча. Серость, тоска и убожество во всём", — пишет Мирович.

Какое же мероприятие может обойтись без абсурдных конкурсов? Вот на фото два парня кормят друг друга огурцами на новогоднем утреннике. Что об этом всем думает мальчик в центре кадра можно понять и без слов.

Дом ребёнка напоминал тюрьму для самых маленьких, да и традиция крепко пеленать детей формировала привычку к ограничениям с самых малых лет.

"Чтобы не давать матери длинный декретный отпуск — детей в СССР уже с первого года жизни могли забрать в ясли, где они круглые сутки кричали", — отмечает блогер.

Кстати, детей в те времена также любили кварцевать. Считалось, что это поможет восполнить нехватку витамина D, однако вопрос о том, насколько эта процедура была полезной, остается открытым.

Люди в очереди за фруктами
Люди в очереди за фруктами
А пионеры всегда с радостными лицами
А пионеры всегда с радостными лицами

Напомним, ранее член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский напомнил, как относились в СССР к выполнению своей работы и как часто это приводило к катастрофам.

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