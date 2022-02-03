В сети показали запрещенные фото реальной жизни в СССР

Блогер решил напомнить, как в былые времена жилось людям и обнародовал редкие фото времен Советского Союза.

Несмотря на бытующий среди фанатов СССР миф, что в те времена жилось лучше, чем вообще в любой стране мира, реальность, как обычно, была не такой радостной, как показывается на красивых картинках советской пропаганды.

Белорусский блогер Максим Мирович, решил напомнить, как дела обстояли на самом деле и обнародовал серию фотографий, которые по естественным причинам в советские времена не публиковались.

"Другой, великий и могучий СССР существовал и существует лишь в виде воображаемой конструкции в умах его поклонников — а реальный совок был серой, нищей и несвободной страной", — пишет он.

Начать он предлагает с фотографий "моржей" у стен Петропавловской крепости и обратить внимание на лица собравшихся там мужчин. Несмотря на то, что закалка считалась в СССР полезным занятием, люди на фото здоровыми не выглядят, что связано с отсутствием привычки ежедневно заниматься своим здоровьем. Вместо этого, пишет Мирович, людям подсовывали крайность, вроде окунания в холодную воду.

Моржи в СССР

Уличная торговля пирожками процветала во многих городах, хотя в те времена у многих людей возникали сомнения о том, откуда же торговцы брали мясо.

"Это мясо в пирожках раньше лаяло или мяукало? — задавало глупые вопросы", — вспоминает блогер популярный советский анекдот.

Пирожки на улицах

Отношение к пенсионерам тоже было далеко не на высоте. Если на Западе пенсионеры могли себе позволить путешествия по миру и безбедную жизнь, то в СССР они попадали в незавидное положение.

Пенсионерка с билетом во рту

Автоматизация на производстве тоже хромала, что видно на фото, где отдыхают сотрудники хлебопекарни. Хоть заводы и были оснащены производственной линией, но фасовать тесто приходилось руками, поскольку в противном случае хлеб получался невкусным.

Отдых на хлебзаводе

Минутки "гимнастики" были абсурдным явлением, когда в после-брежневскую эпоху руководство страны резко озаботилось вопросами здоровья.

"Дядьки и тётки, с испорченным десятилетиями плохого питания и тяжелой работы здоровьем на полном серьёзе хлопали по 10 минут в ладоши, думая что это им чем-то поможет", — пишет Мирович.

Минутка гимнастики

Похороны руководства партии были чем-то сродни национальной трагедии, когда людей принудительно сгоняли в залы и заставляли смотреть на памятные мероприятия.

Похороны Андропова

Бытует мнение, что в СССР люди были добрее и не могли пройти мимо чужого горя. Подобные фотографии наглядно показывают, что это является лишь мифом.

Инвалид на улице

Кстати, пьяницы на улицах тоже были. И простой люд их и тогда старался не замечать.

Любимый вид отдыха в СССР

Равнодушие окружающих особо заметно на этом фото

Автомобили в СССР были, но необычайно дорогими. Что особо не вяжется с их отвратным качеством. В итоге каждый водитель по совместительству должен стать заодно и автомехаником, поскольку нормального сервиса в те времена не существовало.

Водителям после покупки заветного авто добавлялось новой головной боли

Хоть для красивой картинки часто снимались красивые ухоженные здания, но таковыми были далеко не все. Например, вход в хореографическое училище в Ленинграде попал на фото в совсем непритязательном виде — грязные стены и дверь намекают на отношение к чистоте.

Чистота была отнюдь не всюду

Кто-то вспомнит о "высоких идеалах коммунизма", однако как видно на фото ниже, многие вместо просвещения выстраивались в очереди за дешевым алкоголем. Что примечательно, фото снято во время одной из популярных в то время демонстраций.

А вот и еще одна фотография с демонстраций.

"Серые люди с печальными, измордованными жизнью лицами, в нелепой и заношенной одежде, часто с чужого плеча. Серость, тоска и убожество во всём", — пишет Мирович.

Какое же мероприятие может обойтись без абсурдных конкурсов? Вот на фото два парня кормят друг друга огурцами на новогоднем утреннике. Что об этом всем думает мальчик в центре кадра можно понять и без слов.

Дом ребёнка напоминал тюрьму для самых маленьких, да и традиция крепко пеленать детей формировала привычку к ограничениям с самых малых лет.

"Чтобы не давать матери длинный декретный отпуск — детей в СССР уже с первого года жизни могли забрать в ясли, где они круглые сутки кричали", — отмечает блогер.

Кстати, детей в те времена также любили кварцевать. Считалось, что это поможет восполнить нехватку витамина D, однако вопрос о том, насколько эта процедура была полезной, остается открытым.

Люди в очереди за фруктами

А пионеры всегда с радостными лицами

Напомним, ранее член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский напомнил, как относились в СССР к выполнению своей работы и как часто это приводило к катастрофам.