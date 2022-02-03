В сети показали запрещенные фото реальной жизни в СССР
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Блогер решил напомнить, как в былые времена жилось людям и обнародовал редкие фото времен Советского Союза.
Несмотря на бытующий среди фанатов СССР миф, что в те времена жилось лучше, чем вообще в любой стране мира, реальность, как обычно, была не такой радостной, как показывается на красивых картинках советской пропаганды.
Белорусский блогер Максим Мирович, решил напомнить, как дела обстояли на самом деле и обнародовал серию фотографий, которые по естественным причинам в советские времена не публиковались.
"Другой, великий и могучий СССР существовал и существует лишь в виде воображаемой конструкции в умах его поклонников — а реальный совок был серой, нищей и несвободной страной", — пишет он.
Начать он предлагает с фотографий "моржей" у стен Петропавловской крепости и обратить внимание на лица собравшихся там мужчин. Несмотря на то, что закалка считалась в СССР полезным занятием, люди на фото здоровыми не выглядят, что связано с отсутствием привычки ежедневно заниматься своим здоровьем. Вместо этого, пишет Мирович, людям подсовывали крайность, вроде окунания в холодную воду.
Уличная торговля пирожками процветала во многих городах, хотя в те времена у многих людей возникали сомнения о том, откуда же торговцы брали мясо.
"Это мясо в пирожках раньше лаяло или мяукало? — задавало глупые вопросы", — вспоминает блогер популярный советский анекдот.
Отношение к пенсионерам тоже было далеко не на высоте. Если на Западе пенсионеры могли себе позволить путешествия по миру и безбедную жизнь, то в СССР они попадали в незавидное положение.
Автоматизация на производстве тоже хромала, что видно на фото, где отдыхают сотрудники хлебопекарни. Хоть заводы и были оснащены производственной линией, но фасовать тесто приходилось руками, поскольку в противном случае хлеб получался невкусным.
Минутки "гимнастики" были абсурдным явлением, когда в после-брежневскую эпоху руководство страны резко озаботилось вопросами здоровья.
"Дядьки и тётки, с испорченным десятилетиями плохого питания и тяжелой работы здоровьем на полном серьёзе хлопали по 10 минут в ладоши, думая что это им чем-то поможет", — пишет Мирович.
Похороны руководства партии были чем-то сродни национальной трагедии, когда людей принудительно сгоняли в залы и заставляли смотреть на памятные мероприятия.
Бытует мнение, что в СССР люди были добрее и не могли пройти мимо чужого горя. Подобные фотографии наглядно показывают, что это является лишь мифом.
Кстати, пьяницы на улицах тоже были. И простой люд их и тогда старался не замечать.
Автомобили в СССР были, но необычайно дорогими. Что особо не вяжется с их отвратным качеством. В итоге каждый водитель по совместительству должен стать заодно и автомехаником, поскольку нормального сервиса в те времена не существовало.
Хоть для красивой картинки часто снимались красивые ухоженные здания, но таковыми были далеко не все. Например, вход в хореографическое училище в Ленинграде попал на фото в совсем непритязательном виде — грязные стены и дверь намекают на отношение к чистоте.
Кто-то вспомнит о "высоких идеалах коммунизма", однако как видно на фото ниже, многие вместо просвещения выстраивались в очереди за дешевым алкоголем. Что примечательно, фото снято во время одной из популярных в то время демонстраций.
А вот и еще одна фотография с демонстраций.
"Серые люди с печальными, измордованными жизнью лицами, в нелепой и заношенной одежде, часто с чужого плеча. Серость, тоска и убожество во всём", — пишет Мирович.
Какое же мероприятие может обойтись без абсурдных конкурсов? Вот на фото два парня кормят друг друга огурцами на новогоднем утреннике. Что об этом всем думает мальчик в центре кадра можно понять и без слов.
Дом ребёнка напоминал тюрьму для самых маленьких, да и традиция крепко пеленать детей формировала привычку к ограничениям с самых малых лет.
"Чтобы не давать матери длинный декретный отпуск — детей в СССР уже с первого года жизни могли забрать в ясли, где они круглые сутки кричали", — отмечает блогер.
Кстати, детей в те времена также любили кварцевать. Считалось, что это поможет восполнить нехватку витамина D, однако вопрос о том, насколько эта процедура была полезной, остается открытым.
Напомним, ранее член украинской делегации в ТКГ Денис Казанский напомнил, как относились в СССР к выполнению своей работы и как часто это приводило к катастрофам.
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