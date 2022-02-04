Укр

Масленица-2022: когда празднуем и что категорически запрещено делать в этот период

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
6
Масленица 2022 - главные запреты праздника
Масленица 2022 - главные запреты праздника

Масленичная неделя ежегодно длится перед Великим постом

В скором времени в Украине будет отмечаться один из самых популярных народных праздников — Масленица, последний день которой всегда предшествует первому дню Великого поста. В 2022 году Масленичная неделя продлится с 28 февраля по 6 марта, соответственно Великий пост в этом году стартует 7 марта.

Масленица является древним славянским праздником с многочисленными обрядами. Одними из самых важных праздничных традиций Масленичной недели считается приготовление блинов и сжигание соломенного чучела Марены (Морены, Мары, Моры), которая входит в пантеон главных языческих славянских божеств.

Марена символизирует связь с предками, переход между мирами, отвечает как за сезонные отмирания, так и за воскресения природы.

Что нельзя делать на Масленицу-2022

Некоторые действия на Масленичной неделе могут стать причиной ряда неудач.

  • Так как праздник является временем подготовки к посту, то в этот период желательно оставить под запретом мясо и мясные продукты. Неделя должна быть посвящена молочке, а также разрешается употреблять в пищу морепродукты, овощи и фрукты.
  • Во время празднования Масленицы нельзя накрывать стол бедно, чтобы не навлечь на себя нищету.
  • Запрещается ссориться, ругаться, материться, особенно с родственниками и близким людьми. Верят, что тем, кто ссорится и разжигает конфликты, грозит несчастье.
  • На Масленичную неделю не сидели дома, а веселились и устраивали народные гулянья. Однако из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса украинцам необходимо продолжать придерживаться социального дистанцирования и других правил карантина.

Также в феврале 2022 года украинцы будут отмечать ряд важных православных церковных праздников.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Масленица
Дело о стрелке из Днепра приобретает новую огласку
Днепр
"Днепровский стрелок" Рябчук сделал неожиданное заявление: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дело о стрелке из Днепра приобретает новую огласку
"Днепровский стрелок" Рябчук сделал неожиданное заявление: подробности
Дата публикации
Категория
Российские войска
В США обнародовали планы России по созданию повода для вторжения в Украину
Дата публикации
Категория
Президент Зеленский и министр Монастырский
"У тебя все в порядке"? Фото "Телеграфа" с Зеленским и Монастырским стало хитом сети
Дата публикации
Категория
Авторы законопроекта считают, что он активизирует экономику
В Украине хотят брать налоги по-новому: кого коснется и что нужно знать
Дата публикации
Категория
Дом в котором находился главарь ИГИЛ
Смерть главы "Исламского государства": Байден рассказал, как уничтожили террориста