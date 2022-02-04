Масленица-2022: когда празднуем и что категорически запрещено делать в этот период

Масленичная неделя ежегодно длится перед Великим постом

В скором времени в Украине будет отмечаться один из самых популярных народных праздников — Масленица, последний день которой всегда предшествует первому дню Великого поста. В 2022 году Масленичная неделя продлится с 28 февраля по 6 марта, соответственно Великий пост в этом году стартует 7 марта.

Масленица является древним славянским праздником с многочисленными обрядами. Одними из самых важных праздничных традиций Масленичной недели считается приготовление блинов и сжигание соломенного чучела Марены (Морены, Мары, Моры), которая входит в пантеон главных языческих славянских божеств.

Марена символизирует связь с предками, переход между мирами, отвечает как за сезонные отмирания, так и за воскресения природы.

Что нельзя делать на Масленицу-2022

Некоторые действия на Масленичной неделе могут стать причиной ряда неудач.

Так как праздник является временем подготовки к посту, то в этот период желательно оставить под запретом мясо и мясные продукты. Неделя должна быть посвящена молочке, а также разрешается употреблять в пищу морепродукты, овощи и фрукты.

Во время празднования Масленицы нельзя накрывать стол бедно, чтобы не навлечь на себя нищету.

Запрещается ссориться, ругаться, материться, особенно с родственниками и близким людьми. Верят, что тем, кто ссорится и разжигает конфликты, грозит несчастье.

На Масленичную неделю не сидели дома, а веселились и устраивали народные гулянья. Однако из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса украинцам необходимо продолжать придерживаться социального дистанцирования и других правил карантина.

Также в феврале 2022 года украинцы будут отмечать ряд важных православных церковных праздников.