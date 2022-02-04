Путешествие в Европу на День Валентина: топ-5 направлений для идеального романтического путешествия и цены на них

Прекрасная природа и отличная кухня этих стран запомнится вам надолго.

Пандемия за последние два года укрепила веру людей, что в мире нет ничего более стабильного, чем нестабильность. И влияет она на все сферы нашей жизни, путешествия – не исключение. Импровизировать стало очень тяжело, а четкая планировка – уже новая привычка. Однако это не повод отказывать себе в путешествиях, а скорее возможность переформатировать свою систему координат путешествий и сделать ее более гибкой. Все больше перевозчиков понимают необходимость введения тарифов с изменением даты, для большей уверенности пассажира в том, что его желанный отпуск все-таки состоится. А еще путешествия во время пандемии – это уникальная возможность посетить туристические места без толп туристов.

Поскольку авиакомпании разными способами пытаются предупредить все возможные беспокойства пассажиров относительно перелетов. К примеру, обновляют тарифы, по условиям которых можно приобрести билет с изменением даты. У некоторых компаний в случае, если пассажир заболел COVID-19 перед рейсом и обратился в службу поддержки, показав подтверждение болезни, то авиакомпания перенесет бесплатно дату билета. Для еще большей уверенности в поездке можно дополнительно приобрести страхование от невыезда.

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Сегодня для украинцев открывается все больше европейских стран, куда можно путешествовать при наличии сертификата вакцинации, негативного ПЦР или антиген теста, или вакцинации с тестом. Условия въезда в ту или иную страну можно проверить на сайте МИДа перед покупкой билетов и накануне даты вылета.

Однако, несмотря на этот период турбулентности, который все еще царит миром из-за пандемии, аксиома, что покупать билеты раньше времени гораздо выгоднее, чем накануне даты вылета, – все еще актуальна.

Не за горами самый романтичный день года – день Валентина. Именно поэтому для того, чтобы потом не жалеть, что мало любили и мало путешествовали, предлагаем рассматривать направления в страны Европы, открытые для украинских граждан уже более полугода. Прекрасные города вечной весны, в которых гулять не перегулять в любое время года, станут идеальной локацией для романтического свидания на день всех влюбленных.

Заместитель коммерческого директора SkyUp Airlines Дарья Алексеенко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" назвала пять направлений для идеального романтического путешествия на 14 февраля

Лиссабон – город, который любит много туристов из Украины

Лиссабон — столица Португалии, очаровывающая путешественников аутентичными фасадами, выполненными из аузележа, и роскошными видами на город со смотровых площадок. В феврале цены на жилье намного доступнее, а значит можно арендовать именно ту квартиру, из которой можно наблюдать волшебные виды на реку Тежу. В феврале вы без очередей прокатитесь на знаменитом 28 трамвайчике, а у Валентинов день можно совершить прогулку на яхте, послушать фаду — музыкальный жанр, отражающий душу португальского народа, и поужинать в ресторане с роскошным видом на город. Цены на билеты стартуют от 5509 грн**, цены на жилье для двоих на 4 дня и 3 ночи в центре города – от 3000 грн** на сервисах бронирования.

Мадейра – самый теплый остров Европы

Мадейра – самый теплый остров Европы, на котором фраза "love is in the air" играет новыми оттенками. Выберите отель с видом на Атлантический океан и отправьтесь на прогулку по пляжу босиком в самый романтичный день года. А вечером можно послушать концерт классической музыки с исполнением лирических композиций, предвкушая единственное в своем роде вино Мадера. Цены на билеты варьируются от 7070 грн**, цены на жилье для двоих на 4 дня и 3 ночи в центре города будут стоить от 2800 грн** на сервисах бронирования.

– самый теплый остров Европы, на котором фраза "love is in the air" играет новыми оттенками. Выберите отель с видом на Атлантический океан и отправьтесь на прогулку по пляжу босиком в самый романтичный день года. А вечером можно послушать концерт классической музыки с исполнением лирических композиций, предвкушая единственное в своем роде вино Мадера. Цены на билеты варьируются от 7070 грн**, цены на жилье для двоих на 4 дня и 3 ночи в центре города будут стоить от 2800 грн** на сервисах бронирования. Мадрид – столица Испании тоже транслирует собой романтическое настроение. Решитесь на полет на воздушном шаре: где-то на высоте птичьего полета, наслаждаясь Мадридом и игристым, это настроение можно почувствовать по вкусу. Или отправляйтесь на прогулку на лодке в парке Буэн-Ретиро – представьте, какие эмоции вы привезете домой после такого празднования дня всех влюбленных. Цены на билеты стартуют от 2244 грн**, по ценам на жилье для двоих на 4 дня и 3 ночи в центре города следует быть готовым заплатить от 4000 грн** на сервисах бронирования

Аликанте – известный испанский курорт

Аликанте – легкий морской бриз известного испанского южного города способствует тотальному релакс и ощущению душевной легкости. Неважно что вы выберете, прогулку вдвоем по велосипедам по улицам города или прогулку вдвоем по набережной, а может, вам нравится круиз на катамаране на закате – Аликанте не оставляет равнодушным и умножает праздничное настроение в несколько раз. Цены на билеты стартуют от 2386 грн**, 1900 грн** — старт цены на жилье для двоих на 4 дня и 3 ночи в центре города на сервисах бронирования.

– легкий морской бриз известного испанского южного города способствует тотальному релакс и ощущению душевной легкости. Неважно что вы выберете, прогулку вдвоем по велосипедам по улицам города или прогулку вдвоем по набережной, а может, вам нравится круиз на катамаране на закате – Аликанте не оставляет равнодушным и умножает праздничное настроение в несколько раз. Цены на билеты стартуют от 2386 грн**, 1900 грн** — старт цены на жилье для двоих на 4 дня и 3 ночи в центре города на сервисах бронирования. Ницца – если романтика и живет где-нибудь, то, несомненно, во Франции. В день всех влюбленных можно отправиться смотреть шоу с трибун, установленных в разных частях города. В центре Ниццы есть бутик, где можно создать свой собственный парфюм – таким образом, ваш день Валентина еще и будет иметь свой уникальный аромат. Романтика вечера в Опере Ниццы или созерцая закат с пляжа — по вашему усмотрению. Главное – сохранить момент в сердце. Цены на билеты стартуют от 5083 грн**, цены на жилье для двоих на 4 дня и 3 ночи в центре города будут колебаться от 3300 грн** на сервисах бронирования.

**Цены актуальны на момент публикации.

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