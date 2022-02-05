В Германии "Квартал 95" сочли российским: артисты уже придумали "месть"

В "Квартале 95" при повторении подобных ситуаций пригрозили разрывать контракт без предупреждения.

Украинское юмористическое шоу "Квартал 95" назвали "российским" в анонсе выступления комиков в Германии.

Соответствующую афишу можно найти на официальном сайте Гамбурга. В тексте анонса украинских комедиантов назвали "российский юмористическим шоу "Квартал 95".

Отметим, что билеты на шоу довольно дорогие. Цены на них стартуют от 58.9 евро (это 1900 грн по нынешнему курсу). Концерт должен состояться через год — 4 февраля 2023-го года в Гамбурге, а также в других немецких городах.

Отметим, что ответ студии "Квартал 95" последовал незамедлительно и был довольно резким. Комики попросили прокатчика немедленно исправить ошибку и пригрозили, что будут разрывать контракт без предупреждения, если такая ситуация еще раз повторится.

"Если вы беретесь сотрудничать с украинской Студией "Квартал 95" и презентуете "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров. Студия "Квартал 95" была, есть и остается украинской компанией. В случае повторения таких ситуаций, Студия "Квартал 95" будет отменять концерты без предупреждения прокатчика", — говорится в обращении комиков.

Украинцы в комментариях к посту юмористов такой ответ очень поддержали. Многие пользователи сети высказали свое одобрение такой реакции.

"Если они говорят по-русски это не значит что это Россия", "Молодцы "квартал", успехов вам!", "95 квартал, есть, был и будет, спасибо вам ребята, за то что вы есть, а завистникам, зась, пусть не смотрят!", — написали люди в комментариях. При этом некоторые пользователи назвали ошибку немцев "логичной", поскольку артисты "Квартала 95" говорят на русском языке, и предположили, что если бы они выступали на украинском, подобной ошибки бы не было.

Напомним, ранее актеры "95 квартала" разгневали сеть тем, что надели форму ВСУ. Юмористам напомнили про запрет на ношение воинской формы гражданскими лицами, который в Украине действует с 2019 года.