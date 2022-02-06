Гороскоп Таро на февраль: Львов ждет крушение планов, а Весов - судьбоносная встреча

Одних ждет гармония и благополучие, другим же придется поработать над своей жизнью

Весна каждый год приносит обновление всему живому, и в этом году процесс перемен у многих начнется еще с февраля.

Об этом можно судить по гороскопу Таро, который составил "Телеграф" на последний месяц зимы для всех знаков Зодиака.

Вот такие карты выпали на этот месяц

Овен — Четверка пентаклей

Второе название этой карты — "Владыка земной власти". Благодаря дисциплине и организованности Вы можете добиться финансового благополучия и стабильности в ближайшие недели. Однако у каждой медали есть две стороны: эта карта говорит еще и о собственничестве, неумении делегировать и отказываться от чего-либо.

Телец — перевернутый Шут

В этом положении карта указывает на то, что Вы сделали неверный выбор под влиянием тревог, эгоизма или же чужого мнения. Таро советуют Вам прислушаться к своему подсознанию и вернуться на верный путь, чтобы не забрести в тупик.

Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей

Если у Вас в последнее время были проблемы с деньгами или здоровьем, — поздравляем, в ближайшем будущем они должны начать решаться.

Рак — Сила

Любовь, доброта и понимание, — именно через эти качества Вы сможете добиться поставленных целей. Тем временем самопознание и анализ позволит Вам справиться с внутренними комплексами и страхами.

Лев — перевернутая Королева пентаклей

Ближайшие недели будут трудными для Вас. Возможно, начнутся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Дева — перевернутая Шестерка жезлов

В обычном положении эта карта называется "Владыка победы", но в перевернутом она указывает, что Ваш успех выпадет на долю другого. Возможно, долгожданное повышение достанется коллеге, или Ваш партнер заведет интрижку на стороне.

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Весы — Королева жезлов

Это карта решительных действий, обещающая, что Вы достигнете успеха, за что бы не взялись. Она также может указывать на то, что в ближайшее время Вас ждет судьбоносная встреча.

Скорпион — перевернутая Пятерка мечей

Это карта поражения и потерь, однако она точно не разъясняет, по кому именно они ударят, — по Вам самим, или же Вы сами станете их причиной в чужой жизни. Иногда в этом положении карта может указывать и на будущие похороны.

Стрелец — перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего в феврале можете столкнуться с непредвиденными трудностями, — в делах могут начаться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

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Козерог — перевернутая Десятка кубков

В ближайшие недели у Вас может валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Водолей — Звезда

Это карта желаний и мечтаний, указывающая на то, что в феврале Вы будете как никогда склонны к развитию внутренних дарований и талантов. Не ленитесь медитировать, это поможет раскрыть внутренний потенциал.

Рыбы — перевернутая Шестерка кубков

Прошлые привязанности и события не дают Вам двигаться дальше и жить сегодняшним днем. Пришло время проститься с прошлым и обновиться, однако для этого Вам возможно придется проститься с кем-то из близких.

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