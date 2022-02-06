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Гороскоп Таро на февраль: Львов ждет крушение планов, а Весов - судьбоносная встреча

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Разобрались, что ждет все знаки Зодиака в последний месяц зимы
Разобрались, что ждет все знаки Зодиака в последний месяц зимы

Одних ждет гармония и благополучие, другим же придется поработать над своей жизнью

Весна каждый год приносит обновление всему живому, и в этом году процесс перемен у многих начнется еще с февраля.

Об этом можно судить по гороскопу Таро, который составил "Телеграф" на последний месяц зимы для всех знаков Зодиака.

Вот такие карты выпали на этот месяц
Вот такие карты выпали на этот месяц

Овен — Четверка пентаклей

Второе название этой карты — "Владыка земной власти". Благодаря дисциплине и организованности Вы можете добиться финансового благополучия и стабильности в ближайшие недели. Однако у каждой медали есть две стороны: эта карта говорит еще и о собственничестве, неумении делегировать и отказываться от чего-либо.

Телец — перевернутый Шут

В этом положении карта указывает на то, что Вы сделали неверный выбор под влиянием тревог, эгоизма или же чужого мнения. Таро советуют Вам прислушаться к своему подсознанию и вернуться на верный путь, чтобы не забрести в тупик.

Близнецы — перевернутая Пятерка пентаклей

Если у Вас в последнее время были проблемы с деньгами или здоровьем, — поздравляем, в ближайшем будущем они должны начать решаться.

Рак — Сила

Любовь, доброта и понимание, — именно через эти качества Вы сможете добиться поставленных целей. Тем временем самопознание и анализ позволит Вам справиться с внутренними комплексами и страхами.

Лев — перевернутая Королева пентаклей

Ближайшие недели будут трудными для Вас. Возможно, начнутся проблемы, сорвутся планы, начнутся ссоры с близкими, пропадет желание развиваться или что-либо делать. Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Дева — перевернутая Шестерка жезлов

В обычном положении эта карта называется "Владыка победы", но в перевернутом она указывает, что Ваш успех выпадет на долю другого. Возможно, долгожданное повышение достанется коллеге, или Ваш партнер заведет интрижку на стороне.

Весы — Королева жезлов

Это карта решительных действий, обещающая, что Вы достигнете успеха, за что бы не взялись. Она также может указывать на то, что в ближайшее время Вас ждет судьбоносная встреча.

Скорпион — перевернутая Пятерка мечей

Это карта поражения и потерь, однако она точно не разъясняет, по кому именно они ударят, — по Вам самим, или же Вы сами станете их причиной в чужой жизни. Иногда в этом положении карта может указывать и на будущие похороны.

Стрелец — перевернутая Двойка пентаклей

Вы взяли на себя слишком много всего, ввиду чего в феврале можете столкнуться с непредвиденными трудностями, — в делах могут начаться неудачи, а Ваши траты могут значительно превысить доходы.

Козерог — перевернутая Десятка кубков

В ближайшие недели у Вас может валиться все из рук: планы будут меняться в последний момент, в отношениях могут начаться конфликты, и в целом пропадет гармония из жизни. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Водолей — Звезда

Это карта желаний и мечтаний, указывающая на то, что в феврале Вы будете как никогда склонны к развитию внутренних дарований и талантов. Не ленитесь медитировать, это поможет раскрыть внутренний потенциал.

Рыбы — перевернутая Шестерка кубков

Прошлые привязанности и события не дают Вам двигаться дальше и жить сегодняшним днем. Пришло время проститься с прошлым и обновиться, однако для этого Вам возможно придется проститься с кем-то из близких.

Также смотрите любовный гороскоп Таро от "Телеграфа" на февраль 2022 года.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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