Спящие, мотивирующие и очень музыкальные котики: подборка лучших смешных видео о питомцах

Пушистики хорошо чувствуют человеческое настроение и всегда готовы его улучшить

Коты с давних времен являются источником бесконечного умиления и веселья для человечества. Глядя на этих домашних питомцев, часто не можешь сдержать улыбки или остановить руку, которая сама тянется погладить хвостатого по холке. Но котики бывают разными.

Об этом "Телеграф" и напомнит в своей традиционной еженедельной подборке лучших представителей кошачьих.

Начнем с того, что в нашем мире вряд ли найдется мотиватор лучше, чем, собственно, котик. Глянешь на его мордочку и сразу веришь, что он говорит чистую правду.

Напоминалка от котика

Все потому, что пушистики — абсолютная красота во плоти, невзирая на любые размеры.

Им даже слишком пушистая кость не помеха, а лишь добавление лишних "баллов" к очарованию.

Когда смотришь на котика, удержаться от прикосновения практически невозможно. А к такому симпатичному носику, как на следующему видео, руки и вовсе тянутся сами собой.

Котики, к слову, лучшие эксперты не только в красоте, но и во сне. Они точно знают, как можно поудобней устроиться, чтобы тут же наверняка уснуть.

После такого удобного сна вместо одного кота вполне можно обнаружить сразу парочку. Два по цене одного, так сказать…

Конечно, с утренним пробуждением потом могут оказаться определенные проблемы.

Но всегда есть возможность быстро пробудить домашнего любимца. (И заодно молниеносно проснуться и самому).

Если же встать с кровати по-прежнему не удается, котики способны сработать получше любого будильника. И даже сирены. Тревожной. Очень.

Ну или же они устроят вам невероятный тыгыдык. А, может, это будет настоящий барабанный сет, способный удивить самых придирчивых любителей музыки.

В таком случае, согласитесь, главное — проснуться в хорошем настроении. Чтобы окружающие были в порядке и безопасности, а ходить рядом для них не представляло опасности.

Разумеется, что улучшить свой эмоциональный фон всегда может помочь хороший фильм. Или просто наблюдение за чьей-то непревзойденной актерской игрой.

Или же просто наблюдение. (Главное, не сильно перепугать объекта этого самого "надзора", а то всякое может случиться).

Если вам понравилась наша недельная подборка котиков, то обязательно загляните в материал прошлой недели — там пушистиков еще больше.

Также "Телеграф" рассказывал, как коты занимаются спортом и вымогают еду у хозяев.