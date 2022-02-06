Притягивают бедность: какие привычки не дают вам разбогатеть

Эти привычки часто мешают людям выбраться из бедности и разбогатеть.

Наверняка каждый хочет быть миллиардером, ну или хотя бы миллионером, однако никто ничего для этого не делает. Увы, но деньги с небес не падают, а даже если и падали бы, то нужно уметь их "держать" и умножать. Очень часто причиной бедности и неумения правильно распоряжаться деньгами являются привычки, которые передались от людей выросших в СССР, однако есть и новые, "современные" причины бедности.

Какие же привычки мешают людям разбогатеть? Об этом пишет портал Лайфхакер.

Читайте также: Категория Lifestyle 5 главных привычек, которые выдают человека, выросшего в бедности Чаще всего бедные люди просто не умеют правильно распоряжаться деньгами.

Тратить все до последней копейки

Опасная привычка, которая не позволяет создать "спасательный круг" в виде сбережений на случай форс‑мажора.

Хранение денег "под матрасом"

Не стоит хранить деньги в "физическом" состоянии. Лучше положить сбережения на банковский счет под процент, чтобы ваши накопления не "растаяли" на глазах из-за инфляции.

Покупать больше еды, чем нужно

Не стоит тратить много денег на еду, ведь покупка многих ненужных продуктов может стать разорительным мероприятием. Чтобы избежать ненужных трат, прежде чем идти в магазин составьте список покупок.

Жить в долг

Жизнь "в кредит" свидетельствует о легкомысленном отношении к финансам. Если вы часто обращаетесь к "кредитке", стоит пересмотреть свои доходы и расходы. Занимать деньги стоит только в крайних случаях.

Импульсивные покупки

Спонтанные покупки — это то, что вы приобретать не планировали, однако поддавшись эмоциям, все же купили. Такие покупки подарит вам краткосрочное удовольствие и дыру в бюджете.

Тратить на развлечения слишком много

Расходы на развлечения должны быть заложены в общий бюджет. Не стоит тратить все сбережения на отдых/отпуск/путешествие, которое вы не можете себе позволить.

Курение и алкоголь

Вредные привычки бьют не только по здоровью, но и по карману. Выход простой — бросить курить и пить. В

Иметь автомобиль без необходимости

Автомобиль часто вещь очень необходимая, однако очень дорогая, особенно в ее обслуживании. Если машина вам не нужна часто, лучше просчитать все моменты, и понять, оправданы ли траты на авто, или лучше машину продать.

Позволять нарушать ваши права

Если вас залили соседи, добивайтесь возмещения ущерба, не позволяйте себя обвешивать или обсчитывать в магазине, и т.д. Не путайте доброту с пассивностью, и отстаивайте свою правоту и боритесь с беззаконием.

Избегать критики

Не воспринимайте в штыки критику окружающих, особенно если она конструктивна. Это наоборот может позволить вам сделать вашу работу лучше. А вот мириться с пустыми оскорблениями и придирками не стоит.

Читайте также: Категория Lifestyle Пять вещей в доме, которые мешают Вам разбогатеть Если вы не хотите терять свои деньги, этих вещей в доме быть не должно.

Списывать неудачи на несправедливость мира

Не стоит винить в своих неудачах судьбу, фортуну или тот факт, что вы родились в небогатой семье. Выбраться из бедности поможет только упорство и труд.

Окружать себя не теми людьми

Не стоит уделять свое время на людей, которые лишь жалуются на свою жизнь, однако ничего не делают для ее улучшения. Если добавить в свое окружение успешных и активных людей, то вы и сами не заметите, как будете пытаться стать лучше, и будете такими становиться.

Недооценивать экономию

Экономить нужно, ведь это высвобождает деньги, которые впоследствии могут преумножиться. И неважно сколько вы зарабатываете, экономия всегда уместна.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна вещь из времен СССР может оставить о вас впечатление, как о человеке, выросшего в бедности. От какого элемента интерьера необходимо избавляться уже сейчас — узнайте в нашем предыдущем материале.