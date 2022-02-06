Притягивают бедность: какие привычки не дают вам разбогатеть
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Эти привычки часто мешают людям выбраться из бедности и разбогатеть.
Наверняка каждый хочет быть миллиардером, ну или хотя бы миллионером, однако никто ничего для этого не делает. Увы, но деньги с небес не падают, а даже если и падали бы, то нужно уметь их "держать" и умножать. Очень часто причиной бедности и неумения правильно распоряжаться деньгами являются привычки, которые передались от людей выросших в СССР, однако есть и новые, "современные" причины бедности.
Какие же привычки мешают людям разбогатеть? Об этом пишет портал Лайфхакер.
Тратить все до последней копейки
Опасная привычка, которая не позволяет создать "спасательный круг" в виде сбережений на случай форс‑мажора.
Хранение денег "под матрасом"
Не стоит хранить деньги в "физическом" состоянии. Лучше положить сбережения на банковский счет под процент, чтобы ваши накопления не "растаяли" на глазах из-за инфляции.
Покупать больше еды, чем нужно
Не стоит тратить много денег на еду, ведь покупка многих ненужных продуктов может стать разорительным мероприятием. Чтобы избежать ненужных трат, прежде чем идти в магазин составьте список покупок.
Жить в долг
Жизнь "в кредит" свидетельствует о легкомысленном отношении к финансам. Если вы часто обращаетесь к "кредитке", стоит пересмотреть свои доходы и расходы. Занимать деньги стоит только в крайних случаях.
Импульсивные покупки
Спонтанные покупки — это то, что вы приобретать не планировали, однако поддавшись эмоциям, все же купили. Такие покупки подарит вам краткосрочное удовольствие и дыру в бюджете.
Тратить на развлечения слишком много
Расходы на развлечения должны быть заложены в общий бюджет. Не стоит тратить все сбережения на отдых/отпуск/путешествие, которое вы не можете себе позволить.
Курение и алкоголь
Вредные привычки бьют не только по здоровью, но и по карману. Выход простой — бросить курить и пить. В
Иметь автомобиль без необходимости
Автомобиль часто вещь очень необходимая, однако очень дорогая, особенно в ее обслуживании. Если машина вам не нужна часто, лучше просчитать все моменты, и понять, оправданы ли траты на авто, или лучше машину продать.
Позволять нарушать ваши права
Если вас залили соседи, добивайтесь возмещения ущерба, не позволяйте себя обвешивать или обсчитывать в магазине, и т.д. Не путайте доброту с пассивностью, и отстаивайте свою правоту и боритесь с беззаконием.
Избегать критики
Не воспринимайте в штыки критику окружающих, особенно если она конструктивна. Это наоборот может позволить вам сделать вашу работу лучше. А вот мириться с пустыми оскорблениями и придирками не стоит.
Списывать неудачи на несправедливость мира
Не стоит винить в своих неудачах судьбу, фортуну или тот факт, что вы родились в небогатой семье. Выбраться из бедности поможет только упорство и труд.
Окружать себя не теми людьми
Не стоит уделять свое время на людей, которые лишь жалуются на свою жизнь, однако ничего не делают для ее улучшения. Если добавить в свое окружение успешных и активных людей, то вы и сами не заметите, как будете пытаться стать лучше, и будете такими становиться.
Недооценивать экономию
Экономить нужно, ведь это высвобождает деньги, которые впоследствии могут преумножиться. И неважно сколько вы зарабатываете, экономия всегда уместна.
Ранее "Телеграф" писал, что еще одна вещь из времен СССР может оставить о вас впечатление, как о человеке, выросшего в бедности. От какого элемента интерьера необходимо избавляться уже сейчас — узнайте в нашем предыдущем материале.
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