Гороскоп Таро на неделю: Стрельцов ждет море радости, а Близнецам лучше поберечь деньги
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Несколько знаков столкнутся с непредвиденными трудностями в ближайшее время
Вторая неделя февраля принесет некоторым душевное равновесие и успех, другим же только новые проблемы и головную боль.
Об этом говорят карты Таро в гороскопе "Телеграфа", составленном для всех знаков Зодиака на неделю с 7 по 13 февраля включительно.
Овен — Императрица
Ближайшая неделя у Вас ознаменуется ростом и развитием во всех сферах. Вы как никогда будете "в ресурсе" руководить и достигать целей, но власть Ваша будет заключена в любви и нежности.
Телец — перевернутая Восьмерка мечей
Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.
Близнецы — перевернутый Рыцарь пентаклей
В ближайшую неделю Вас могут ждать импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Они могут накрыть либо Вас самих, либо кого-то в Вашем окружении.
Рак — перевернутая Восьмерка жезлов
Вы будете склонны решать силой и насилием те ситуации, в которых они не применимы. Постарайтесь не нагнетать и не ускорять ход событий, чтобы Ваши действия не обернулись последствиями.
Лев — перевернутая Королева кубков
Вас может накрыть волной эмоциональных переживаний и ментальных проблем, от которых Вы будете склонны сбежать в иллюзорные миры, даримые сериалами, алкоголем и наркотиками. Постарайтесь "заземлиться" и не пускаться во все тяжкие.
Дева — перевернутая Сила
В ближайшие дни Вы будете не в ладах с самим собой, что выльется в проблемы с окружающими. Постарайтесь сдержать злость и импульсивность, и не идти напролом, чтобы не натворить бед.
Весы — Десятка кубков
Второе название этой карты — "Владыка совершенного успеха". Она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие. В отдельных случаях может пророчить брак.
Скорпион — Башня
Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь придут перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.
Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков
В этом положении карта говорит, что на неделе Вас ждет счастье, радость и наслаждение всеми благами жизни. Возможно, Вы заведете интрижку или даже встретите свою любовь.
Козерог — перевернутая Звезда
В ближайшие дни на Вас может свалиться ментальное, эмоциональное и физическое нездоровье, начаться депрессивный эпизод и проблемы с самооценкой. Подготовьтесь к этому заранее, пообщайтесь с разумными людьми, начните работать над собой, запланируйте что-нибудь приятное.
Водолей — Восьмерка пентаклей
У Вас есть реальный талант, но вместо того, чтобы трудиться и развивать его, Вы пытаетесь найти более простые пути и находите только разочарование. Попробуйте поумерить амбиции и не делать из мухи слона.
Рыбы — Дьявол
Это карта страха и ошибок, совершенных под его влиянием. Не идите в ближайшее время на поводу своих эмоций и постарайтесь отложить принятие всех важных решений.
Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал любовный гороскоп Таро на весь февраль 2022 года.
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