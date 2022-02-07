Гороскоп Таро на неделю: Стрельцов ждет море радости, а Близнецам лучше поберечь деньги

Несколько знаков столкнутся с непредвиденными трудностями в ближайшее время

Вторая неделя февраля принесет некоторым душевное равновесие и успех, другим же только новые проблемы и головную боль.

Об этом говорят карты Таро в гороскопе "Телеграфа", составленном для всех знаков Зодиака на неделю с 7 по 13 февраля включительно.

Вот какие карты выпали на этой неделе

Овен — Императрица

Ближайшая неделя у Вас ознаменуется ростом и развитием во всех сферах. Вы как никогда будете "в ресурсе" руководить и достигать целей, но власть Ваша будет заключена в любви и нежности.

Телец — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Близнецы — перевернутый Рыцарь пентаклей

В ближайшую неделю Вас могут ждать импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Они могут накрыть либо Вас самих, либо кого-то в Вашем окружении.

Рак — перевернутая Восьмерка жезлов

Вы будете склонны решать силой и насилием те ситуации, в которых они не применимы. Постарайтесь не нагнетать и не ускорять ход событий, чтобы Ваши действия не обернулись последствиями.

Лев — перевернутая Королева кубков

Вас может накрыть волной эмоциональных переживаний и ментальных проблем, от которых Вы будете склонны сбежать в иллюзорные миры, даримые сериалами, алкоголем и наркотиками. Постарайтесь "заземлиться" и не пускаться во все тяжкие.

Дева — перевернутая Сила

В ближайшие дни Вы будете не в ладах с самим собой, что выльется в проблемы с окружающими. Постарайтесь сдержать злость и импульсивность, и не идти напролом, чтобы не натворить бед.

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Весы — Десятка кубков

Второе название этой карты — "Владыка совершенного успеха". Она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие. В отдельных случаях может пророчить брак.

Скорпион — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь придут перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта говорит, что на неделе Вас ждет счастье, радость и наслаждение всеми благами жизни. Возможно, Вы заведете интрижку или даже встретите свою любовь.

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Козерог — перевернутая Звезда

В ближайшие дни на Вас может свалиться ментальное, эмоциональное и физическое нездоровье, начаться депрессивный эпизод и проблемы с самооценкой. Подготовьтесь к этому заранее, пообщайтесь с разумными людьми, начните работать над собой, запланируйте что-нибудь приятное.

Водолей — Восьмерка пентаклей

У Вас есть реальный талант, но вместо того, чтобы трудиться и развивать его, Вы пытаетесь найти более простые пути и находите только разочарование. Попробуйте поумерить амбиции и не делать из мухи слона.

Рыбы — Дьявол

Это карта страха и ошибок, совершенных под его влиянием. Не идите в ближайшее время на поводу своих эмоций и постарайтесь отложить принятие всех важных решений.

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал любовный гороскоп Таро на весь февраль 2022 года.