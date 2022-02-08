Укр

Судья, свидетель или следователь? В сети обсуждают кота, пришедшего на суд в Киеве (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Хвостатый стал главной персоной заседания
Хвостатый стал главной персоной заседания

Интернет-пользователи "примерили" на кота различные роли

Одно из заседаний Киево-Святошинского районного суда столицы в понедельник, 7 февраля, приобрело внезапный поворот благодаря обычному коту. Зайдя в зал суда посреди слушания, животное успело отвлечь едва ли не каждого из участников процесса.

Снимками с места события поделилась Facebook-пользовательница Алина Кондратенко.

Святошинский суд на карте Киева
Святошинский суд на карте Киева

"Встать! Суд идет!" — подписала она фотографии.

На одной из них кот входит в зал, а вторая демонстрирует, как он сидит рядом с двумя мужчинами на скамье. Те, к слову, рассматривают питомца весьма заинтересовано, видимо, недоумевая, откуда животное взялось в суде.

Вид у кота весьма серьезный
Вид у кота весьма серьезный
Мужчинам явно интересно, зачем кота вызвали на заседание
Мужчинам явно интересно, зачем кота вызвали на заседание

Также в комментариях нашелся снимок, где кот во время речи судьи улегся посреди комнаты животом кверху.

Видимо, животному не слишком нравится слушанье
Видимо, животному не слишком нравится слушанье

"Дело развалилось, как эта киска", — смеются над ситуацией пользователи.

К слову, другие интернет-юзеры также оценили приход кота на судебное заседание и приписали ему самые разные роли. В воображении людей хвостатый герой успел побывать и следователем, и свидетелем, и даже судьей.

Информации о том, является ли кот местным питомцем или случайно оказался внутри учреждения, нет.

К слову, это не первый украинский кот, который тяготеет к отечественным правоохранительным структурам. Ранее "Телеграф" писал, что осенью сеть поразили снимки из украинской тюрьмы, на которых обнаружился маленький котенок, очевидно живший в камере с заключенными.

Теги:
#Киев #Суд #Кот #Коты #Кошки #Юмор #Приколы #Святошинский суд
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