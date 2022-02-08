Судья, свидетель или следователь? В сети обсуждают кота, пришедшего на суд в Киеве (фото)
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Интернет-пользователи "примерили" на кота различные роли
Одно из заседаний Киево-Святошинского районного суда столицы в понедельник, 7 февраля, приобрело внезапный поворот благодаря обычному коту. Зайдя в зал суда посреди слушания, животное успело отвлечь едва ли не каждого из участников процесса.
Снимками с места события поделилась Facebook-пользовательница Алина Кондратенко.
"Встать! Суд идет!" — подписала она фотографии.
На одной из них кот входит в зал, а вторая демонстрирует, как он сидит рядом с двумя мужчинами на скамье. Те, к слову, рассматривают питомца весьма заинтересовано, видимо, недоумевая, откуда животное взялось в суде.
Также в комментариях нашелся снимок, где кот во время речи судьи улегся посреди комнаты животом кверху.
"Дело развалилось, как эта киска", — смеются над ситуацией пользователи.
К слову, другие интернет-юзеры также оценили приход кота на судебное заседание и приписали ему самые разные роли. В воображении людей хвостатый герой успел побывать и следователем, и свидетелем, и даже судьей.
Информации о том, является ли кот местным питомцем или случайно оказался внутри учреждения, нет.
К слову, это не первый украинский кот, который тяготеет к отечественным правоохранительным структурам. Ранее "Телеграф" писал, что осенью сеть поразили снимки из украинской тюрьмы, на которых обнаружился маленький котенок, очевидно живший в камере с заключенными.
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