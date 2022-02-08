Что произойдёт с вашим организмом, если вы на 14 дней откажетесь от сахара

Отказ от сахара очень благотворно влияет на нашу кожу.

Сахар – это высококалорийный продукт: 1 грамм сахара содержит 4 калории. При этом сахар часто может содержаться в таких продуктах, о которых мы и не подозреваем: к примеру в соусах, колбасе, а некоторые хозяйки добавляют сахар даже в котлеты.

Однако употребляемый в слишком больших количествах сахар не усваивается организмом и будет превращаться в жир, что приведет к ожирению, гипертонии, гиперлипидемии и другим сердечно-сосудистым и цереброваскулярным заболеваниям. Так, американская медицинская ассоциация опросила 10 000 любителей сладкого в течение 15 лет и обнаружила, что у любителей сладкого в 2-3 раза выше риск смерти от сердечных заболеваний, чем у обычных людей, пишет сайт о здоровом образе жизни и питании Quora. Чрезмерный сахар также может увеличить нагрузку на островки поджелудочной железы, повлиять на функцию островков поджелудочной железы и увеличить риск диабета и ожирения печени.

Кроме того, клинические исследования показали, что избыток сахара связывается с коллагеновыми и эластиновыми волокнами кожи, что приводит к реакции гликирования (гликирование или гликостарение – это соединение сахаров с белками, — прим.ред.). Реакция гликирования является одной из основных причин старения кожи. Таким образом, диета, исключающая добавление сахара, может быть очень полезной для вашего здоровья в целом.

Что произойдёт с вашим организмом после отказа от сахара на 14 дней

После 14 дней отказа от добавленного сахара вы заметите, что ваша кожа стала более упругой, эластичной, невероятно сияющей, а морщины значительно уменьшились.

В то же время ваш вес медленно снижается, а тело становится намного здоровее.

Основная цель состоит в том, чтобы исключить весь добавленный сахар и продукты с высоким содержанием добавленного сахара в течение 14 дней, включая хлеб, печенье, пирожные, конфеты, мороженое, печенье, газированные напитки, подслащенные сахаром кофейные напитки и так далее.

Рекомендуется есть более питательную, натуральную пищу без добавления сахара. Природные сахара содержатся в таких продуктах, как овощи, фрукты и молочные продукты. Натуральные продукты содержат не только натуральные сахара, но и витамины, пищевые волокна, минералы и многое другое. Эти вещества замедляют скорость поступления сахара в кровь и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Сахар в натуральных продуктах не представляет опасности для здоровья.

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