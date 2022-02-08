Укр

Амур близко: одному знаку Зодиака карты Таро обещают новую любовную связь ко Дню Валентина

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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У Стрельцов может возникнуть новая любовная связь в ближайшие дни
У Стрельцов может возникнуть новая любовная связь в ближайшие дни

Не упустите возможность получить новые эмоции

Даже самые сильные и самодостаточные одинокие люди порой пасуют от романтичной атмосферы Дня святого Валентина, — однако некоторые еще могут успеть повстречать свою пару на праздник.

Как говорит гороскоп "Телеграфа" по картам Таро на ближайшую неделю, это могут успеть сделать представители знака Стрелец.

Стрельцам выпала перевернутая карта Восьмерка кубков

В обычном положении карта называется "Владыка отказа от успеха", и она указывает на человека, который разочаровался в определенном аспекте жизни, которому в нем чего-то не хватает, из-за чего он просто отворачивается и начинает двигаться к другим духовным целям.

Но в данном случае положение карты перевернутое, и смысл ее сильно меняется. Она говорит о том, что человек наслаждается полнотой жизни, получает радость и удовольствие от семьи, друзей, общения.

Также перевернутая Восьмерка кубков говорит, что в ближайшее время Вы можете завести новую любовную связь, — это может быть как короткая интрижка, так и начало длительных отношений, настоящей любви.

Не пренебрегайте приглашениями на вечеринки, может быть именно там Вас ждет вторая половинка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет все знаки Зодиака в феврале по картам Таро.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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