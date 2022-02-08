Самые эгоистичные мужчины по знаку Зодиака

Представители этих знаков Зодиака любят только себя.

Иногда астрологи настолько дотошно берутся разбирать характеры разных знаков Зодиака, что в их рейтингах даже присутствует разделение полов. Так, например, недавно они называли самых умных женщин по знаку Зодиака, а теперь рассказали, мужчины каких знаков Зодиака самые эгоистичные.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Вона, пожалуй, можно поставить на первое место в этом списке эгоистов и она даже будет гордиться тем, что он самый-самый и здесь. Овны терпеть не могут, когда их ограничивают в действиях и желаниях. Даже замужний мужчина Овен будет чувствовать себя свободным от любых уз и в определенном смысле неженатым. Если же вторая половинка попробует обуздать его, то очень скоро явственно ощутит неприкрытую агрессию в свой адрес.

Близнецы

Близнецы — самый ветреный знак Зодиака. Они постоянно хотят противоположных вещей. Близнецы все время пребывают в поиске новых взрывных чувств, эмоций и страстей, любовных подвигов. Близнецы не любят, когда их просят быть ответственными и всячески этого избегают. На первом месте у них всегда они сами, собственно, и на втором тоже. Они способны не задумываясь разорвать отношения со своей второй половинкой, если почувствуют, что их интересы где-то ущемляются.

Стрельцы

Стрельцы — те еще ловеласы, и цифра, демонстрирующая количество их любовных подвигов, для них гораздо важней, чем след из разбитых сердец, который они после себя оставляют. Стрельцы привыкли никого не замечать вокруг. Свобода во всех смыслах этого слова — вот то, что движет мужчиной-Стрельцом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мужчины каких знаков Зодиака становятся лучшими мужьями.