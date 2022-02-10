Неудачи и крупные траты: этим знакам Зодиака карты Таро обещают тяжелый февраль

Лучше всего сейчас просто притормозить и не нагнетать ситуацию в кризисный период

Последний месяц зимы многим дается нелегко в попытках дотянуть до весны, однако у нескольких знаков Зодиака он может быть совсем тяжелым.

Как говорит гороскоп "Телеграфа", составленный по картам Таро на февраль 2022 года, этими знаками являются Лев, Дева, Скорпион, Стрелец и Козерог.

Льву выпала перевернутая Королева пентаклей

В этом положении карта говорит, что в ближайшее время у Вас может пропасть желание развиваться и что-либо делать, велик шанс возникновения конфликтов с близкими, могут сорваться важные планы. Будьте открытыми и прислушивайтесь к своему сердцу.

Девам выпала перевернутая Шестерка жезлов

Возможно, Вы были близки к успеху, повышению на работе, или еще к какому-то достижению, однако скорее всего в этом месяце оно уйдет в чужие руки. Если Вы в отношениях, то будьте настороже, — как бы Ваша половинка тоже не завязала интрижку на стороне.

Скорпионам выпала перевернутая Пятерка мечей

Это карта однозначно пророчит поражение и неудачи, но не уточняет, на Вашу долю они выпадут, или же Вы сами принесете их в чью-то другую жизнь. Также, согласно толкованию, есть небольшой шанс на близкие похороны.

Стрельцам выпала перевернутая Двойка пентаклей

Судя по всему, Вы слишком много взяли на себя и перегорели. Все может начать валиться из рук, потому отложите по возможности важные дела и посвятите время себе и восстановлению сил. Воздержитесь от покупок, можете потратить слишком много.

Козерогам выпала перевернутая Десятка кубков

В ближайший месяц Вы можете лишиться гармонии в личной и семейной жизни, возможно возникнут конфликты между детьми и родителями, Вы будете чувствовать себя опустошенно. Притормозите и дайте себе время оклематься.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой знак Зодиака может встретить свою любовь в канун Дня святого Валентина в 2022 году.