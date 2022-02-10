Стало известно, кто унаследует Виндзорский замок после королевы Елизаветы

Для будущего короля Англии принца Чарльза замок "слишком шумный"

Герцог и герцогиня Кембриджские могут занять замок, когда принц Чарльз станет королем. Только недавно 95-летняя Елизавета II отметила 70 лет пребывания на королевском престоле.

The Mirror сообщает, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "унаследуют" Виндзорский замок, но сохранят свою домашнюю и рабочую базу в Кенсингтонском дворце в Лондоне, в котором они живут на данный момент. Также у супругов есть Анмер-холл в поместье Сандрингем в Норфолке, подаренном им королевой.

Будущий король Чарльз со своей женой Камиллой намерен переехать в Букингемский дворец, так как считает Виндзорский замок "слишком шумным", поскольку он ближе всего расположен к международному аэропорту Хитроу.

Расстояние от Виндзорского замка до Хитроу

Виндзорский замок, которому около 1000 лет, является старейшим и самым большим обитаемым замком в мире. Среди всех европейских замков определяется самой длинной историей заселения еще с эпохи короля Англии Генриха I (1068-1135).

Переезд в Виндзор приблизит герцогов Кембриджских к семье Кейт, которая живет недалеко от деревушки Баклбери. Сообщается, что Кейт и Уильям уже начали поиски в западном Лондоне старших школ для принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

Виндзорский замок в Лндоне, Великобритания

Напомним, что в сети не раз ходили слухи, что герцогиня Кембриджская беременна, но как ранее сообщал королевский эксперт, пара не планирует четвертого ребенка.

Сама королева Елизавета II начала все чаще обращаться к врачам. Так, в ноябре прошлого года Ее Величество пропустила воскресную службу из-за проблем со здоровьем.