Самую богатую певицу Украины обвинили в "кидалове" на деньги: детали скандала

Стилист и швея София Неведомая пожаловалась, что артистка не выплачивает ей гонорар за работу

Известная певица Камалия (Наталия Захур), которая недавно заболела коронавирусом, стала фигуранткой скандала. Украинский стилист и швея София Неведомая рассказала, что уже несколько месяцев не может получить от певицы деньги за свою работу.

Об этом девушка сообщила у себя в Инстаграме.

По словам Неведомой, ее пригласили работать на съемках некоторых клипов для Камалии в качестве стилиста. Девушка отработала положенные смены, пошила со своей помощницей пару костюмов, которые создавались несколько бессонных ночей. Гонорар Софии составил 500 долларов, однако пока ей заплатили только 100. София также пишет, что она потратила свои же деньги на расходники для костюмов.

Отказ доплачивать аргументировали тем, что стилист и швея сделали свою работу не в срок. Но, по словам Софии, сама певица болела каждый месяц и ездила отдыхать заграницу, а в сорванных дедлайнах обвиняют почему-то именно девушек.

Скриншоты переписок Неведомая выложила на своей странице. В них показано, как девушка требовала вернуть ей деньги за проделанную работу.

София также сообщила, что Камалия заблокировала ее в Инстаграме. Певица пока не комментирует ситуацию.

Подписчики Софии уже пишут по поводу этой ситуации.

Напомним, что Камалия замужем за британско-украинским миллионером Мохаммадом Захуром. Супруги воспитывают двойню – дочерей Арабеллу и Мирабеллу.

Несколько недель назад Камалия с семьей вернулась из Финляндии, где проводила отпуск. Во время пребывания в Лапландии с певицей и ее близкими людьми случился казус.