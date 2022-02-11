Почему коты так много спят? Ответ вас может удивить

Склонность кошек много спать диктуется их образом жизни, но иногда это может свидетельствовать о болезнях.

Каждый человек, который завел себе котейку, скорее всего, неоднократно удивлялся странным повадкам своего домашнего любимца. Однако наверняка наиболее много вопросов возникает по поводу того, почему этот комок меха так часто спит. Ученые не стали стоять в стороне и назвали тому сразу семь причин.

Об этом пишет Daily Paws.

Ночной образ жизни

Так уж сложилось, что кошки, будучи мелким хищником, привыкли охотиться в сумерках или в темноте, в чем им помогает острое зрение и бесшумная походка. Несмотря на то, что они много лет жили с людьми и частично успели привыкнуть к нашему образу жизни, древние инстинкты все же никуда не исчезли.

Так что вполне вероятно, что пока вы спите, ваш питомец охраняет вас от воображаемых или реальных мышей и прочей мелкой живности.

Экономия энергии

Котики будучи охотниками-одиночками не склонны растрачивать свою энергию на всякие ненужные вещи. Кроме того, в отличие от собак их успех диктуется не выносливостью в преследовании жертвы, а умением нанести молниеносный удар исподтишка. Потому сон им необходим, чтобы накопить и сохранить энергию для периода охоты.

Отдых, а не сон

Иногда то, что мы воспринимаем, как сон котейки на самом деле таковым не является. Иногда пушистики берут краткий отдых и даже закрывают глаза, но при этом их уши остаются настороженными. Вполне вероятно, что в это время котик прислушивается к окружающей обстановке, а вовсе не спит, как может показаться.

Стресс

Однако не всегда сон котика говорит о том, что все хорошо. Иногда это вызвано тем, что они напуганы и тем самым пытаются сохранить энергию на случай необходимости активных действий. Присмотритесь к своему любимцу, если он избегает членов семьи, прячется в случае грозы или другими способами показывает беспокойство, то возможно стоит обратиться к ветеринару.

Скука

Задремать и тем самым скоротать время это черта, которая присуща не только людям, но и котикам. Если вашему любимцу нечем заняться, то скорее всего он пойдет спать.

Чтобы этого избежать, дайте ему больше интерактива, обустройте площадки, где можно лазить или же дайте котейке больше игрушек.

Боль

Если ваша кошка прячется под кроватью или в другом укрытии, то возможно, что она себя плохо чувствует.

Кроме того, причиной может быть избыточный вес, который приводит к болям или эндокринным заболеваниям. В таком случае ваш питомец предпочтет меньше времени проводить в движении и чаще отдыхать.

А может дело в вас?

Кошки, как и многие другие животные знают сколько им нужно спать, а потому резонно задать себе вопрос о том, может это не любимец спит много, а просто вы спите слишком мало. Для котиков же спать по 16-20 часов в сутки это нормально.

Впрочем, иногда их дневной сон может обернуться чрезмерной активностью в темное время суток, но все же есть верные способы, как научить котика спать ночью.