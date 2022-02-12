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Собор трех святых 12 февраля: что запрещено делать в этот праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ежегодно Трехсвятие отмечают 12 февраля
Ежегодно Трехсвятие отмечают 12 февраля

В народе праздник известен также как Трехсвятие, Трех святых и Васильев день

В эту субботу, 12 февраля, православная церковь почитает память трех великих и очень выдающихся иерархов и Отцов Восточной Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Все трое жили в IV веке – золотом возрасте христианской веры.

В Украине дата известна как Собор Трех Святителей. В народном календаре день называется Трехсвятие, Трех святых и Васильев день.

Собор трех святых-2022: традиции праздника

12 февраля во всех храмах служат праздничную службу, во время которой прославляется любов к Богу. В этот день верующим принято ходить на богослужение и молиться святым. Григорию Богослову молятся за укрепление веры, у Иоанна Златоуста просят помощи в исцелении души и тела, а Василий Великий помогает в науке и предпринимательстве.

Собор трех святых-2022: что нельзя делать в этот праздник

  • Не желательно 12 февраля быть в плохом настроении и злиться.
  • Запрещено прясть, вязать, шить, стирать, убирать, заниматься ремонтом.
  • Православным верующим не разрешается ходить в лес и охотиться.
  • Нельзя ссориться и ругаться. В противном случае конфликт продлится целый год.

Ранее "Телеграф" писал, сколько украинцы будут отдыхать в феврале 2022 года.

Теги:
#Праздники #Запреты #Церковные праздники
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