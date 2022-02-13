Укр

Как почистить пуховик без стирки: действенный способ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Как почистить засаленный пуховик в домашних условиях - лайфхаки Новость обновлена 13 февраля 2022, 10:25
Как почистить засаленный пуховик в домашних условиях - лайфхаки

2 проверенных способа с использованием перекиси водорода, нашатырного спирта и уксуса

Пуховик часто сталкивается с разными загрязнениями — это может быть случайная грязь с улицы и органические пятна. Стирка верхней одежды в стиральной машине не всегда разумна, так как это может только испортить ее внешний вид еще больше.

Как почистить пуховик максимально эффективно и без нежелательных последствий в домашних условиях, - пишет sovkusom.ru. Чтобы избавится от засаленных пятен, нужно иметь под рукой перекись водорода, нашатырный спирт или уксус.

Первый лайфхак: перекись водорода и нашатырный спирт

Смешиваем 2 стакана воды, 1 стакан перекиси и 6 капель нашатырного спирта. Полученной смесью обрабатываем загрязненные места губкой. Затем пуховик полощем и даем ему высохнуть.

Второй лайфхак: уксус и вода

На 1 часть уксуса берем 3 части воды. Тщательно перемешиваем. При помощи губки проходимся по проблемным участкам. Затем проветриваем пуховик на свежем воздухе.

Отметим, что такая верхняя одежда как пуховик не попадает в список вещей, которые нельзя стирать в машинке.

Теги:
#Стирка #Лайфхаки #Пуховики
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