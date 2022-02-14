Укр

Отмечая 14 февраля, не забудь порадовать себя любимого: мемы, смешные картинки ко Дню всех влюбленных

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День святого Валентина 14 февраля 2022 года Новость обновлена 14 февраля 2022, 09:37
День святого Валентина 14 февраля 2022 года

Прикольные фото и картинки, посвященные дню влюбленных (и не очень)

День Святого Валентина – самый романтичный праздник года. А сколько признаний в любви звучит в этот чудесный праздник… и не сосчитать. Однако это также праздник, который является источником многих интернет-мемов и приколов.

Тем, кто с юмором относится ко Дню влюбленных, "Телеграф" предлагает отвлечься веселыми картинками с 14 февраля. В этот день представлены самые смешные и актуальные мемы, с которых можно хорошенько посмеяться в Валентинов день.

Хорошего всем настроение!

Также, для тех, кто воспринимает праздник День всех влюбленных с иронией, "Телеграф" подготовил подборку смешных поздравительных открыток и картинок, которые непременно поднимут настроение в этот день.

Теги:
#Юмор #Картинки #День Святого Валентина #День всех влюбленных #Приколы
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