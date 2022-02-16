11 вещей в квартире, которые выдают неряшливых хозяев

Советы, которые помогут навести порядок в доме.

Каждая хозяйка хочет, чтобы в ее доме всегда было все уютно и красиво, однако есть вещи, которые даже в самой убранной квартире создают образ неряшливости. Чтобы ваши гости не восприняли вас за неряшливую хозяйку, просто сделайте эти предметы интерьера незаметными, и дом визуально станет гораздо аккуратнее.

Об 11 вещах, которые портят интерьер и сводят на нет всю уборку, сообщает lifehacker.

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Вещи, которые придают квартире неряшливый вид

Гладильная доска и сушилка. Незаменимые в доме вещи, которые должны быть спрятаны от посторонних глаз, ведь раскрытая и заполненная сушилка с вещами выглядит очень неряшливо.

Незаменимые в доме вещи, которые должны быть спрятаны от посторонних глаз, ведь раскрытая и заполненная сушилка с вещами выглядит очень неряшливо. Испорченная животными мебель. Если в доме есть собака или кошка, часто диваны и кресла становятся "жертвами" их коготков или зубов. Вещи, которые были испорчены животными лучше заменить.

Если в доме есть собака или кошка, часто диваны и кресла становятся "жертвами" их коготков или зубов. Вещи, которые были испорчены животными лучше заменить. Хозяйственные принадлежности. Для различных щёток, метёлок, швабр, губок и тряпок должно быть свое определенное место, которое не будет на виду. Выставленные на обозрение, они создают иллюзию беспорядка даже в чисто убранном доме.

Пледы на мебели. Только на фото смотрится красиво, когда на диванчике мило развернут плед. В реальной жизни он будет все время морщится и сползать, что выглядит неаккуратно.

Только на фото смотрится красиво, когда на диванчике мило развернут плед. В реальной жизни он будет все время морщится и сползать, что выглядит неаккуратно. Спортивный инвентарь . Если вы занимаетесь дома, то все принадлежности для спорта: коврики для йоги, тренажёры, гантели, лучше всего хранить в специально отведенном месте, и желательно скрытом от посторонних глаз.

. Если вы занимаетесь дома, то все принадлежности для спорта: коврики для йоги, тренажёры, гантели, лучше всего хранить в специально отведенном месте, и желательно скрытом от посторонних глаз. Провода . Во-первых, они мешают ходить, передвигать мебель, во-вторых, если дома есть животные, то кабеля могут быть испорчены. Ну и в третьих, они собирают пыль и мелкий мусор, что придает дома неряшливости и неаккуратности.

. Во-первых, они мешают ходить, передвигать мебель, во-вторых, если дома есть животные, то кабеля могут быть испорчены. Ну и в третьих, они собирают пыль и мелкий мусор, что придает дома неряшливости и неаккуратности. Завалы на комодах, тумбочках и стульях. Такие завалы часто и долго не разбираются, и лишь пополняются. Впоследствии они покрываются пылью и делают комнату неопрятной. То же касается собранной на стуле одежды.

Открытые полки. В них нет ничего страшного, однако они требуют особого ухода. На них постоянно должен быть порядок и вытертая пыль.

В них нет ничего страшного, однако они требуют особого ухода. На них постоянно должен быть порядок и вытертая пыль. Корзинки и коробки для мелочей . Такую коробочку обычно хранят где-то на комоде или в прихожей, собирая в нее различные монетки, чеки, бусинки и прочие мелкие вещи. Так делать не нужно, ведь они лишь собирают пыль в квартире. От ненужного лучше сразу избавляться.

. Такую коробочку обычно хранят где-то на комоде или в прихожей, собирая в нее различные монетки, чеки, бусинки и прочие мелкие вещи. Так делать не нужно, ведь они лишь собирают пыль в квартире. От ненужного лучше сразу избавляться. Обувь в прихожей. Сейчас мебельная индустрия предлагает огромное количество различных тумбочек, шкафов и полочек, предназначенных для хранения обуви. Приобретите такую, и в вашем доме станет намного аккуратнее.

Сейчас мебельная индустрия предлагает огромное количество различных тумбочек, шкафов и полочек, предназначенных для хранения обуви. Приобретите такую, и в вашем доме станет намного аккуратнее. Тряпка перед дверью. Такую вещь кладут возле двери, чтобы вытирать ноги и не заносить грязь в квартиру. Однако никто не думает, как потом выглядит эта грязная тряпка. Лучше заменить ее на впитывающий коврик на резиновой основе, который легко моется.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 7 вещах, выдающих плохую хозяйку.