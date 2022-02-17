С ними тяжело: энергетические вампиры по знаку Зодиака

Рядом с этими знаками Зодиака люди могут чувствовать упадок сил.

Все мы слышали о таком понятии как энергетические вампиры. Это люди, которые питаются энергией тех, кто оказывается с ними рядом, и провоцируя их на негативные эмоции, получают от этого удовольствие. При этом в отличие от самых агрессивных знаков Зодиака, которых видно сразу, и можно попросту ограничить с ними общение, энергетических вампиров бывает очень сложно распознать. Астрологи приходят на помощь в этом случае и называют тройку знаков Зодиака, которые чаще всего являются энергетическими вампирами.

Об этом пишет "Клубер".

Телец

Телец — такой знак Зодиака, который постоянно требует признания от людей, находящихся рядом с ним. Они буквально заставляют партнера демонстрировать свои чувства и провоцируют его на эмоцию.

Окружающие их люди довольно часто ощущают упадок сил, это происходит именно потому, что Тельца постоянно тянут из них энергию.

Дева

Девы тоже являются энергетическими вампирами, переживающими постоянные эмоциональные перепады настроения. Девы склонны унижать других людей даже за малейший проступок при этом свое наименьшее достижение они буквально выпячивают. Жить рядом с Девами очень сложно, поскольку они постоянно вытягивают из окружающих энергию и пытаются закрыть ею свои собственные комплексы.

Рак

Раки часто считают, что их собственное счастье зависит от других людей, из-за чего на плечи их близких ложится неподъемный груз. Эмоционально жить рядом с такими людьми может быть очень сложно, поэтому далеко не все выдерживают натиск Рака.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, у которых в марте начнется белая полоса в жизни.