Укр

7 простых советов, которые помогут быстро и крепко уснуть

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Многих волнует вопрос, как хорошо выспаться Новость обновлена 17 февраля 2022, 21:24
Многих волнует вопрос, как хорошо выспаться

Нужно приложить совсем немного усилий

Каждый человек в среднем треть времени проводит во сне, и его качество имеет огромное влияние на остальные аспекты жизни, ввиду чего важно над ним работать.

Есть 7 простых советов, которые могут существенно наладить сон, сообщает "Телеграф" со ссылкой на The Sun.

  1. Сделайте несколько упражнений за несколько часов до сна — это поможет перенастроиться организму и выделить серотонин, который улучшит сон. Однако помните, что физнагрузки менее чем за час до сна будут иметь обратный эффект.
  2. Не ешьте за несколько часов до сна. Когда желудок занят перевариванием пищи, организму трудно расслабиться и уснуть. К тому же, еда может вызвать скачок сахара в крови и прилив энергии в то время, как Вы будете пытаться уснуть.
  3. Следите, что ешьте на ужин. Углеводы, бананы, орехи, яблоки, вишня могут ускорить засыпание, в то время как слишком соленая, жирная и острая еда, — наоборот.
  4. Выключайте технику за несколько часов до сна. Синий свет экранов снижает выработку мелатонина и заставляет мозг думать, что еще день, что усложняет засыпание.
  5. Определите оптимальное время сна для себя. Каждый цикл сна длится по 90 минут, и если проснуться в середине цикла, то можно чувствовать себя разбитым в течение дня. Лучше подсчитать опытным путем, сколько циклов сна Вам нужно, и ставить будильник на время окончания последнего.
  6. Снизьте частоту сердцебиения и температуру тела. Самым простым лайфхаком для этого является чтение, просмотр чего-то успокаивающего и банальное согревание ног с помощью ванны, грелки или теплых носков.
  7. Дыхательные упражнения и релаксация. Когда ляжете в кровать, закройте глаза и медленно дышите, после чего на 10 секунд резко напрягите все лицо, глубоко вдохните и снова расслабьтесь. Напрягайте и расслабляйте так разные группы мышц, — когда Вы пройдетесь по всему телу, то почувствуете себя намного более расслабленным и готовым ко сну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дыхательном упражнении, которое помогает ускорить сон.

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