7 простых советов, которые помогут быстро и крепко уснуть
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Нужно приложить совсем немного усилий
Каждый человек в среднем треть времени проводит во сне, и его качество имеет огромное влияние на остальные аспекты жизни, ввиду чего важно над ним работать.
Есть 7 простых советов, которые могут существенно наладить сон, сообщает "Телеграф" со ссылкой на The Sun.
- Сделайте несколько упражнений за несколько часов до сна — это поможет перенастроиться организму и выделить серотонин, который улучшит сон. Однако помните, что физнагрузки менее чем за час до сна будут иметь обратный эффект.
- Не ешьте за несколько часов до сна. Когда желудок занят перевариванием пищи, организму трудно расслабиться и уснуть. К тому же, еда может вызвать скачок сахара в крови и прилив энергии в то время, как Вы будете пытаться уснуть.
- Следите, что ешьте на ужин. Углеводы, бананы, орехи, яблоки, вишня могут ускорить засыпание, в то время как слишком соленая, жирная и острая еда, — наоборот.
- Выключайте технику за несколько часов до сна. Синий свет экранов снижает выработку мелатонина и заставляет мозг думать, что еще день, что усложняет засыпание.
- Определите оптимальное время сна для себя. Каждый цикл сна длится по 90 минут, и если проснуться в середине цикла, то можно чувствовать себя разбитым в течение дня. Лучше подсчитать опытным путем, сколько циклов сна Вам нужно, и ставить будильник на время окончания последнего.
- Снизьте частоту сердцебиения и температуру тела. Самым простым лайфхаком для этого является чтение, просмотр чего-то успокаивающего и банальное согревание ног с помощью ванны, грелки или теплых носков.
- Дыхательные упражнения и релаксация. Когда ляжете в кровать, закройте глаза и медленно дышите, после чего на 10 секунд резко напрягите все лицо, глубоко вдохните и снова расслабьтесь. Напрягайте и расслабляйте так разные группы мышц, — когда Вы пройдетесь по всему телу, то почувствуете себя намного более расслабленным и готовым ко сну.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о дыхательном упражнении, которое помогает ускорить сон.
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