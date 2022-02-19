Укр

У этих знаков Зодиака в марте наступит белая полоса

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Счастливчики марта по знаку Зодиака Новость обновлена 19 февраля 2022, 08:24
Счастливчики марта по знаку Зодиака

Удача будет преследовать эти знаки Зодиака во всех сферах.

Уже не за горами весна, и ее первый месяц март обещает разным знакам Зодиака множество положительных перемен. К примеру, представители трех знаков в марте смогут разбогатеть, а еще троих удача будет преследовать в самых разных сферах. Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в марте наступит белая полоса.

Об этом пишет 1+1.

Овен

Для Овнов март станет началом не просто белой полосы, а чего-то совершенно нового и глобального. В личной жизни одиноких представителей знака ожидают успехи. Вы сможете, наконец, найти вторую половинку. Возможны перемены и в работе — смена сферы деятельности принесет вам большие возможности для карьерного роста.

Скорпиона

Для Скорпионов первый месяц весны станет удачным по всем фронтам. В любви вас ждут приятные перемены после длительного застоя. Одинокие представители знака в марте смогут встретить родственную душу. На работе в первый месяц весны вас ждут большие успехи — ожидается карьерный рост и повышение заработной платы. Также весной у вас появится возможность уехать в очень интересное путешествие.

Рыбы

Рыбам март обещает множество положительных эмоций: у вас появится шанс по-новому раскрыть себя на работе, а также большая вероятность интересных путешествий. В отношениях с партнером у вас наступит гармония и взаимопонимание.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые являются самыми агрессивными.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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