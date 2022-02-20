Как отличить настоящее масло от фальсификата: 6 простых способов

Настоящее сливочное масло — это продукт, сделан исключительно из молока

На фоне подорожания сливочного масла украинцы не собираются останавливаться покупать этот продукт, ведь он необходим для приготовления различных блюд. Все хотят верить, что даже из-за высокой стоимости они приобретают натуральный продукт из молочных сливок. Однако не забываем о недобросовестных производителях, которые часто грешат добавлением в состав растительных жиров, о которых "забывают" указать на упаковке.

Портал ControlUnion назвал 6 способов, с помощью которых можно отличить настоящее сливочное масло от даже самой идеальной подделки.

В первую очередь, перед тем как покупать масло, надо научиться отличать его от маргарина — это гидрогенизированные растительные масла в сочетании с красителями и ароматизаторами. Их опасность заключается в том, что в них содержатся до 50% опасных для организма трансжиров.

Также не забывайте смотреть на состав: в натуральном сливочном масле, в первую очередь, должно быть только цельное молоко и сливки.

Как отличить фальсификат от настоящего масла — 6 способов:

Обратите внимание на органолептические характеристики: вид, цвет и вкус. Настоящий продукт твердый на ощупь. Он не пачкает упаковку и не пристает к ножу. Цвет должен быть светло-желтый или желтый, со сливочным вкусом. При комнатной температуры на фальсификате выступают капли воды. Разогрейте на сковороде. Настоящее масло сразу зашипит, а пальмовый жир просто расплавится и растечется. Если положить масло в горячую воду, то маргарин просто распадется на мелкие частицы, а настоящее масло растворится. При заморозке продукта настоящее масло разваливается на куски, в то время как маргарин намазывается легко. Если положить масло в водку, фальсификат окрасится в желтоватый цвет.

Согласно классификации Госпродпотребслужбы, существует несколько сортов масла, которые отличаются по содержанию жиров. Подробнее об этом читайте в нашем предыдущем материале.