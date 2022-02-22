Укр

Мистический день 22.02.2022: почему нельзя жениться в красивую дату и что еще запрещено

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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22.02.2022 – главная зеркальная дата этого года
22.02.2022 – главная зеркальная дата этого года

Астролог пояснила значение необычной даты и дала 5 важных советов для этого дня

В феврале выпадает дата из редких сочетаний цифр — 22.02.2022, которая содержит сразу 6 двоек. Как передает "Телеграф", о значении зеркального дня этого года рассказала астропсихолог Елена Осипенко.

Значение зеркальной даты 22.02.2022

Такая числовая дата, как 22 февраля 2022 года, называется числовым палиндром – она одинаково читается в обоих направлениях. И считается, что подобная зеркальная дата благоприятна для различных начинаний и обладает особой энергетикой.

Как поясняет Осипенко, число 2 обозначает равновесие, гармонию, дипломатию и символизирует Луну – планету интуиции. Но число дня 22.02.2022, полученное путем сложение всех чисел, равно 3 – символ планеты Марс, олицетворяющей активность, инициативу, смелость и решительность. А так как это вторник – день Марса, то марсианская энергия этого дня проявляется со всей интенсивностью.

Кроме того, в этот день Луна проходит по таинственному и магическому знаку Зодиака Скорпион. Подсознание и интуиция в такое время становятся очень активными, люди прислушиваются к тайнам и необъяснимому, но наша эмоциональная сфера очень нестабильна в этот период и возможен бесконтрольный выброс эмоций.

Что можно и нельзя делать 22.02.2022

Как рассказала астропсихолог, из-за прохождения Луны по Скорпиону в этот день не рекомендуется помолвка и бракосочетание. Это может быть эмоционально сложно для будущей семьи. Зато приветствуется творческая и интеллектуальная работа, требующая энтузиазма и энергии.

Осипенко добавляет, что это период мудрости, постижения знаний, наук, целей и своих корней. В этот день проявляются интеллектуальные способности человека и его интуиция. Есть шанс найти новые идеи и решения старых проблем. Но использовать знания нужно лишь во благо, иначе ситуация обернется плохо для самого человека.

22 февраля астролог советует начинать учебу или работу. А еще можно начать цикл физических упражнений.

Также Осипенко отметила, что сны в эти лунные суток могут подсказать вам ключи к разрешению трудностей.

Как провести 22 февраля 2022 года:

  1. Быть активным.
  2. Встать раньше и встретить восход солнца, сделать зарядку или устроить пробежку.
  3. Поступить на учебу или подписать рабочий контракт.
  4. Быть внимательными к знакам этого дня.
  5. Заняться духовными практиками и медитациями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог спрогнозировала поворотные события для Украины в ближайшее время. Согласно положению планет, уже весной 2022 года украинцы могут ожидать улучшения общественно-политической обстановки.

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