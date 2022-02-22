К популярному нынче интервальному голоданию имеется множество противопоказаний.

2 главные ошибки при снижении веса

1. Снижение калорийности рациона ниже величины основного обмена (ВОО)⠀

ВОО — это минимальная потребность организма в калориях. У какого эта цифра своя. У меня 1200 ккал, а у кого-то все 1800 ккал.

Если уйдёте в дефицит, организм будет в стрессе. И как только закончится ваша диета (а она рано или поздно закончится) вы стремительно наберёте вес отравно. А может ещё и с плюсом.

2. Диеты и интервальное голодание.

Прежде чем вписаться в эту тему, нужно разобраться с противопоказаниями. А они есть!!!

Если, например, у человека есть камни в желчном пузыре или предрасположенность к ним, голодание противопоказано.

Или у человека низкая кислотность, панкреатит, холецистит и проблемы с кишечником, а он садится на белковую диету. Это катастрофа для организма!!!

Кстати, я перечислила противопоказания и диагнозы, которые я встречаю у каждого второго на своих консультациях.

Есть ещё диагнозы и состояния при которых нужно быть очень аккуратным при снижении веса, чтобы не усугубить проблемы со здоровьем.

Как думаете, самостоятельно сможете учесть все нюансы и не навредить здоровью?

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