Две главные ошибки, которые мешают вам похудеть - Марина Сергеева
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К популярному нынче интервальному голоданию имеется множество противопоказаний.
2 главные ошибки при снижении веса
1. Снижение калорийности рациона ниже величины основного обмена (ВОО)⠀
ВОО — это минимальная потребность организма в калориях. У какого эта цифра своя. У меня 1200 ккал, а у кого-то все 1800 ккал.
Если уйдёте в дефицит, организм будет в стрессе. И как только закончится ваша диета (а она рано или поздно закончится) вы стремительно наберёте вес отравно. А может ещё и с плюсом.
2. Диеты и интервальное голодание.
Прежде чем вписаться в эту тему, нужно разобраться с противопоказаниями. А они есть!!!
Если, например, у человека есть камни в желчном пузыре или предрасположенность к ним, голодание противопоказано.
Или у человека низкая кислотность, панкреатит, холецистит и проблемы с кишечником, а он садится на белковую диету. Это катастрофа для организма!!!
Кстати, я перечислила противопоказания и диагнозы, которые я встречаю у каждого второго на своих консультациях.
Есть ещё диагнозы и состояния при которых нужно быть очень аккуратным при снижении веса, чтобы не усугубить проблемы со здоровьем.
Как думаете, самостоятельно сможете учесть все нюансы и не навредить здоровью?
Важно:
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Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
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