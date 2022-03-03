Усик сказал, готов ли убивать россиян

Спортсмен рассказал, что намерен делать в случае угрозы его жизни и жизни его близких

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, который недавно присоединился к территориальной обороне Киева, давая интервью по видеосвязи журналисту CNN рассказал, что готов забрать жизнь, если потребуется.

"Если они захотят лишить меня жизни или жизни моих близких, мне придется это сделать, Но я не хочу этого. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если меня будут убивать, у меня не будет выбора", — сказал он.

Несмотря на ужасающую ситуацию, в которой сейчас оказались многие украинцы, Усик говорит, что не боится.

"Может быть, это прозвучит сентиментально, но душа моя принадлежит Господу, а тело мое и честь моя принадлежат моей стране, моей семье. Так что страха нет, совершенно никакого страха. Есть только недоумение… — как это может быть в 21 веке?", — задается вопросом Усик.

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Тем временем, все новые и новые российские солдаты прозревают в украинском плену. Так, на восьмой день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появились очередные записи разговоров российских пленных.