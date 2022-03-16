Когда Украина победит в войне и ждать ли скоро смерти путина: астролог указала на важные даты

По словам астролога, у Украины есть шанс вернуть ранее аннексированный рф Крымский полуостров

Положение планет указывает на то, что в конце марта возможны положительные события в гороскопе Украины, которые ознаменуют победу над россией, вероломно вторгшейся на украинские земли.

Подробнее о том, по какому сценарию будут развиваться военные события в Украине и когда есть вероятность гибели путина — "Телеграфу" рассказала астролог Альбина Пономаренко.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

По прогнозу Пономаренко, вечером в среду, 16 марта, заканчивается напряжение и начинается период, который будет помогать в приближении победы Украины. Долгожданное для всего украинского народа событие, согласно положению планет, может произойти с 21 по 30 марта. В целом, с 17 по 30 марта, по данным Пономаренко, наблюдается сильный и мощный резонанс, приближающий с каждым днем нашу страну к победной дате.

Пономаренко заверила, что в сложном и неоднозначном гороскопе Украины нет предпосылок к смерти государства. Звездный час нашей страны, по словам астролога, будет постепенно развиваться в период с 2021 по 2023-й и последующие 3-4 года. Главное, не упустить сейчас пик возможностей для расцвета Украины.

Астролог подчеркивает, что победа в войне, которая длится с 20 февраля 2014 года, точно за Украиной. Более того, есть все шансы повернуть ранее утраченные территории.

"Если не 30 марта, то следующая очень сильная дата — 13 июля. Если Крым мы сейчас не вернем одним махом, то 13 июля у нас есть все шансы для этого. Вероломное вторжение на все территории Украины, которое подло совершила россия — проклятие, ставшее для нас благословением. Если бы этого с нами не произошло, то мы бы просто истекали кровью. Эта острая фаза обязательно приведет нас к победе и к возврату всех наших территорий", — подытожила Пономаренко.

Победа Украины в войне: на что указывает гороскоп Зеленского

Пономаренко добавляет, что обнадеживающий прогноз касательно периода 17-30 марта резонирует с гороскопом украинского президента Владимира Зеленского, которому будут благоволить звезды.

Астролог отмечает, что знак Зодиака Зеленского — Водолей – самый независимый и прогрессивный. Люди, рожденные под этим знаком, никем неуправляемы, а руководствуются только своими личными убеждениями и идеями. Так что Водолей будет упрямо будет бороться и отстаивать то, что для него свято. При этом астролог напомнила об интеллектуальных способностях, сильной интуиции, находчивости и рассудительности данного знака.

Вероятность смерти путина: что говорят звезды

По словам Пономаренко, война россии против Украины — это война света и тьмы, если смотреть на гороскопы Зеленского и путина.

"У Зеленского – соединение Белой Луны и Плутона – Благая карма Миротворца и любимца больших масс, а в гороскопе путина – Черная Луна (демон-искуситель) в соединении с Плутоном – карма тирана, деспота и насильника народов. Он массово убивает людей, лишь бы хоть чуточку, хоть на пять минут испытать миг славы и любви народной… но, чем дальше, тем больше теряет свою вожделенную мечту", — сообщила астролог.

Более того, Пономаренко отмечает, что в гороскопе путина есть указания на психические расстройства. По словам астролога, в прогнозах на март наблюдается сильное влияние звезд и вероятность, что путина может настичь правосудие.

Так, расположение звезд говорит про опасный период для путина с 15 по 24 марта. При этом астролог не отрицает, что путина может убрать кто-то из его ближайшего окружения. На это, поясняет Пономаренко, указывает 7-й дом в гороскопе российского президента – это дом близкого партнера, которому человек доверяет, но вместе с тем – дом врага.

Также Пономаренко рассказала, что в гороскопе у путина есть указание на то, что если он несет юридическую ответственность и предстает пред судом, то получает высшую меру наказания. К примеру, это может быть пожизненное заключение для преступника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог Влад Росс назвал дату возможной смерти путина и предупредил о возможной провокации рф в отношении Украины.