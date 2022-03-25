Что нельзя делать на католическое Благовещение-2022: главные запреты

25 марта церковный праздник отмечают христиане западного обряда

В эту пятницу католическая церковь отмечает праздник — Благовещение Девы Марии, или Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых.

Католическая церковь почитает этот праздник 25 марта, в то время как в Украине христиане восточного обряда отмечают Благовещение ежегодно 7 апреля.

Благовещение: история и традиции

Этот церковный праздник символизирует благую весть о зачатии Марии — матери Иисуса Христа. Стоить отметить, что от дня Благовещения до Рождества Христова проходит ровно девять месяцев.

Согласно преданиям, к Деве Марии пришел Архангел Гавриил и принес благую весть, что она родит Спасителя.

Символом Благовещения также считается белый голубь, который приносит хорошую новость

Ангел подарил ей белую лилию и сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего!"

Что нельзя делать на Благовещение 25 марта: запреты

На Благовещение категорически запрещено заниматься любой работой.

Нельзя давать в долг или брать взаймы.

Запрещено стричь волосы и ногти, иначе здоровье уйдет.

Нельзя ссориться, материться, быть в плохом настроении.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.

Не рекомендуется посещать кладбище.

Напомним, что на пятницу, 25 марта, выпадает 30-й день войны в Украине. Всем верующим стоит помолиться Деве Марии о защите близких людей, особенно детей. Просьба о сохранении здоровья и жизни обязательно будет услышана Пресвятой Богородицей в эти непростые времена.