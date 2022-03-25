Укр

Что нельзя делать на католическое Благовещение-2022: главные запреты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Благовещение Пресвятой Богородицы у католиков
Благовещение Пресвятой Богородицы у католиков

25 марта церковный праздник отмечают христиане западного обряда

В эту пятницу католическая церковь отмечает праздник — Благовещение Девы Марии, или Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых.

Католическая церковь почитает этот праздник 25 марта, в то время как в Украине христиане восточного обряда отмечают Благовещение ежегодно 7 апреля.

Благовещение: история и традиции

Этот церковный праздник символизирует благую весть о зачатии Марии — матери Иисуса Христа. Стоить отметить, что от дня Благовещения до Рождества Христова проходит ровно девять месяцев.

Согласно преданиям, к Деве Марии пришел Архангел Гавриил и принес благую весть, что она родит Спасителя.

Символом Благовещения также считается белый голубь, который приносит хорошую новость
Символом Благовещения также считается белый голубь, который приносит хорошую новость

Ангел подарил ей белую лилию и сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего!"

Что нельзя делать на Благовещение 25 марта: запреты

  • На Благовещение категорически запрещено заниматься любой работой.
  • Нельзя давать в долг или брать взаймы.
  • Запрещено стричь волосы и ногти, иначе здоровье уйдет.
  • Нельзя ссориться, материться, быть в плохом настроении.
  • Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.
  • Не рекомендуется посещать кладбище.

Напомним, что на пятницу, 25 марта, выпадает 30-й день войны в Украине. Всем верующим стоит помолиться Деве Марии о защите близких людей, особенно детей. Просьба о сохранении здоровья и жизни обязательно будет услышана Пресвятой Богородицей в эти непростые времена.

Теги:
#Праздники #Запреты #Благовещение Пресвятой Богородицы
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