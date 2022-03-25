Что нельзя делать на католическое Благовещение-2022: главные запреты
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25 марта церковный праздник отмечают христиане западного обряда
В эту пятницу католическая церковь отмечает праздник — Благовещение Девы Марии, или Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых.
Католическая церковь почитает этот праздник 25 марта, в то время как в Украине христиане восточного обряда отмечают Благовещение ежегодно 7 апреля.
Благовещение: история и традиции
Этот церковный праздник символизирует благую весть о зачатии Марии — матери Иисуса Христа. Стоить отметить, что от дня Благовещения до Рождества Христова проходит ровно девять месяцев.
Согласно преданиям, к Деве Марии пришел Архангел Гавриил и принес благую весть, что она родит Спасителя.
Ангел подарил ей белую лилию и сказал: "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего!"
Что нельзя делать на Благовещение 25 марта: запреты
- На Благовещение категорически запрещено заниматься любой работой.
- Нельзя давать в долг или брать взаймы.
- Запрещено стричь волосы и ногти, иначе здоровье уйдет.
- Нельзя ссориться, материться, быть в плохом настроении.
- Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки.
- Не рекомендуется посещать кладбище.
Напомним, что на пятницу, 25 марта, выпадает 30-й день войны в Украине. Всем верующим стоит помолиться Деве Марии о защите близких людей, особенно детей. Просьба о сохранении здоровья и жизни обязательно будет услышана Пресвятой Богородицей в эти непростые времена.
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