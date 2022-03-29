Благовещение 2022: когда отмечаем и что нельзя делать в праздник
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Ежегодно Благовещение отмечается в один и тот же день.
В череде весенних церковных праздников, помимо одного из самых больших христианских праздников Пасхи, отмечается великий двунадесятый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Отметим, что дата праздника непреходящая, и каждый праздник отмечается в один и тот же день.
"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Благовещение в 2022-м году, о значении праздника, а также о главных запретах этого дня.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: дата
Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы каждый год отмечается 7 апреля. Отметим, что это дата празднования православные западного обряда, которые пользуются юлианским календарем. Христиане восточного обряда отмечаю Благовещение по григорианскому календарю — дата припадает на 25 марта.
Также стоит отметить, что Благовещение не отмечается один день, у праздника есть день предпразднства и день попразднства, который совпадает с днем празднования Собора архангела Гавриила.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: значение и традиции
Благовещение Пресвятой Богородицы – это праздник, который знаменует благую весть — в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила о зачатии Иисуса Христа, сына Божия. Праздник считается одним из самых величайших и важных праздников в православном календаре, после Рождества и Пасхи. Также в народе Благовещение – это праздник встречи весны.
На Благовещение о всех храмах и церквях проводится праздничная литургия, которая часто завершается традицией выпускать в небо белых голубей, которые являются символом Святого Духа. В этот день желательно исповедоваться и причаститься, а также пребывать в хорошем настроении. Традиционно, праздник отмечается в кругу семьи и друзей. Перед праздником обязательно нужно навести порядок в доме.
В церкви принято освящать зерно и семена, из которых потом растят новый урожай.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: запреты
- Нельзя заниматься бытовыми делами – стирать, смахивать пыль, гладить вещи, мыть полы и пр.
- Нельзя грустить и ссориться.
- Не стоит надевать новую одежду.
- Нельзя давать деньги в долг.
- Нежелательно уезжать из дому.
- Нельзя работать на земле или подрезать деревья.
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