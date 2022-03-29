Укр

Благовещение 2022: когда отмечаем и что нельзя делать в праздник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
81
Благовещение 2022: когда отмечаем и что нельзя делать в праздник Новость обновлена 29 марта 2022, 10:45

Ежегодно Благовещение отмечается в один и тот же день.

В череде весенних церковных праздников, помимо одного из самых больших христианских праздников Пасхи, отмечается великий двунадесятый праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Отметим, что дата праздника непреходящая, и каждый праздник отмечается в один и тот же день.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Благовещение в 2022-м году, о значении праздника, а также о главных запретах этого дня.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: дата

Праздник Благовещение Пресвятой Богородицы каждый год отмечается 7 апреля. Отметим, что это дата празднования православные западного обряда, которые пользуются юлианским календарем. Христиане восточного обряда отмечаю Благовещение по григорианскому календарю — дата припадает на 25 марта.

Также стоит отметить, что Благовещение не отмечается один день, у праздника есть день предпразднства и день попразднства, который совпадает с днем празднования Собора архангела Гавриила.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: значение и традиции

Благовещение Пресвятой Богородицы – это праздник, который знаменует благую весть — в этот день Дева Мария узнала от архангела Гавриила о зачатии Иисуса Христа, сына Божия. Праздник считается одним из самых величайших и важных праздников в православном календаре, после Рождества и Пасхи. Также в народе Благовещение – это праздник встречи весны.

На Благовещение о всех храмах и церквях проводится праздничная литургия, которая часто завершается традицией выпускать в небо белых голубей, которые являются символом Святого Духа. В этот день желательно исповедоваться и причаститься, а также пребывать в хорошем настроении. Традиционно, праздник отмечается в кругу семьи и друзей. Перед праздником обязательно нужно навести порядок в доме.

В церкви принято освящать зерно и семена, из которых потом растят новый урожай.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2022: запреты

  • Нельзя заниматься бытовыми делами – стирать, смахивать пыль, гладить вещи, мыть полы и пр.
  • Нельзя грустить и ссориться.
  • Не стоит надевать новую одежду.
  • Нельзя давать деньги в долг.
  • Нежелательно уезжать из дому.
  • Нельзя работать на земле или подрезать деревья.

Ранее астролог Арина Артуровна рассказала, какой месяц для Украины будет самым жестоким и взрывоопасным временем.

Теги:
#Праздник #Благовещение #Благовещение Богородицы #Когда Благовещение
Здание сильно пострадало
В регионах
Оккупанты ударили по Николаевской ОГА: поняли, что город не возьмут, - Ким
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Здание сильно пострадало
Оккупанты ударили по Николаевской ОГА: поняли, что город не возьмут, - Ким
Дата публикации
Категория
Украинская и российская делегации на переговорах
В Стамбуле проходит новый раунд переговоров с россией: детали и фото
Дата публикации
Категория
Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков
У путина заявили, что не собираются атаковать НАТО: украинцы перевели - значит скоро будут бомбить
Дата публикации
Категория
дмитрий песков
У путина резко дали заднюю с ядерными угрозами Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 29 марта
Война – день 34: россияне теряют захваченные позиции в Украине и меняют стратегию