Осталось недолго: астролог рассказал, когда Украина победит в войне

Астролог прогнозирует, что Украина выйдет из горячей фазы войны в ближайший месяц

Украина очень скоро победит в войне, которую россия ведет против нас уже 35-й день, и отстроит свои города за счет вражеского государства.

Об этом рассказал экстрасенс и астролог Сергей Кобзарь в эфире программы "Звездный путь".

Астролог утверждает, что еще в начале марта стало понятно, что Украина уже победила.

"Мы уже выиграли, просто нужно это зафиксировать. В раскладе выпадает так, что будет несколько сделок. Первая – очень скоро, в апреле-мае. Вторая – ближе к середине или концу лета. Но выйдем из горячей фазы мы в ближайший месяц. Когда все уезжали, я говорил, что на май мы уже должны жарить шашлыки", – сказал экстрасенс, сделав расклад на картах Таро.

Астролог также рассказал о судьбе Донбасса и Крыма, которые уже 8 лет оккупированы россией. Так по его словам, Донецкую и Луганскую области ВСУ могут отбить быстро, а вот Крым, по его мнению, останется нейтральной территроией.

"После этой войны будет период восстановления – причем за счет проигравшей стороны. Они дадут деньги, а будем отстраивать полтора-два года, максимум – три", — говорит Кобзарь.

Он также предсказал для Украины период стремительного развития.

"Экономику отстроим. Безусловно, жаль наших невинных людей, пострадавших, убитых. Их не вернешь. Но мы все равно должны идти вперед", – сказал астролог.

Как сообщал "Телеграф", ранее знаменитая карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски предсказала, что ждет россию после проигрыша в войне.