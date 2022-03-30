Угрожал ядерным оружием: Aзербайджан объявил в международный розыск российского депутата

Депутат из рф создал опрос, стоит ли нанести удар ядерным оружием по нефтяным объектам Азербайджана

Азербайджан, который ранее обратился к россии с требованием вывести из территории Карабаха армянские подразделения, объявил в международный розыск депутата российской Госдумы Михаила Делягина за призыв разбомбить нефтяные объекты республики при помощи ядерного оружия.

Об этом сообщают Vesti.az.

Надежный источник новостей о войне

Генпрокуратура Азербайджана провела расследование в связи с высказываниями Делягина. Он обвиняется в призывах к развязыванию агрессивной войны, терроризме и возбуждении ненависти.

Азербайджан заочно арестовал Делягина. Баку попросил Интерпол объявить его в международный розыск. В Генпрокуратуре заявили, что дружественным странам направлено обращение для задержания и экстрадиции парламентария в Азербайджан.

Отметим, что Делягин ранее разместил в своем официальном Телеграм-канале опрос, в котором советовался с читателями, стоит ли нанести удар ядерным оружием по нефтяным объектам Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 25 марта стало в сети появилась информация о том, что азербайджанские войска заняли село Фаррух, после чего в соседние села начали прибывать вооруженные армяне. В Минобороны Азербайджана эту информацию опровергли.

26 марта россия заявила, что азербайджанские войска вошли в зону ответственности их "миротворцев", тем временем в непризнанной "НКР" ввели военное положение.