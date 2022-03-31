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Когда сажать картошку и кабачки: календарь садовода-огородника на апрель

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Когда сажать картошку и кабачки: календарь садовода-огородника на апрель

Лунный календарь на апрель 2022 года поможет правильно спланировать работу в огороде и саду

За окном уже весна, которая практически "исчезла" с календаря украинцев из-за войны россии с Украиной, а это значит, что пора начинать подготавливать свои сады и огороды к новому посадочному сезону. Апрель месяц — это идеальная пора для подготовки земли к посадке овощей.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на апрель 2022, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.

Что можно делать в апреле в саду и на огороде

  • В период растущей Луны, с 2 по 15 апреля 2022: можно садить и сеять плодовые культуры и овощи, которые должны быстро расти, также можно возделывать зерновые и прищеплять фруктовые деревья.
  • В период убывающей Луны, с 17 по 29 апреля 2022: полезно провести работы по уничтожению вредителей, особенно на деревьях и кустарниках, а также обрезать почерневшие концы веток на кустах черной смородины и малины.

Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2022

  • Высадка рассады в грунт или в теплицу 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 апреля
  • Пересадка и пикировка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля
  • Прополка и прореживание растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля
  • Внесение минеральных удобрений 3-15 апреля
  • Внесение органических удобрений 17-29 апреля
  • Полив растений 3-9, 14-18, 21, 22, 26, 27, 30 апреля
  • Обрезка веток и побегов 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля
  • Борьба с вредителями 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля
  • Прививка деревьев и кустарников 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28, 29 апреля
  • Посадка декоративных деревьев и кустарников 3-5, 7, 14, 18, 21, 22 апреля
  • Посадка плодовых деревьев 3-4, 7, 18, 20, 23 апреля
  • Посадка плодово-ягодных кустарников 3-5, 7, 18, 20-26 апреля
  • Заготовка и укоренение черенков 3-9, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 27 апреля
  • Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля

Благоприятные дни для посадки овощей в апреле

  • Томаты 3-9, 12-16, 26, 27 апреля
  • Огурцы 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 апреля
  • Перец 3-9, 12-16, 26, 27 апреля
  • Лук на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля
  • Лук, чеснок, хрен 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля
  • Капуста, спаржа 3-9, 12-16, 26, 27 апреля
  • Баклажаны 3-9, 12-16, 26, 27 апреля
  • Кабачки, патиссоны, тыква 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30 апреля
  • Картофель 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля
  • Земляника, клубника 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля
  • Горох, бобы, фасоль 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля
  • Редис, редька, дайкон 3-9, 12-16, 26, 27 апреля
  • Морковь, свекла, сельдерей 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля
  • Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Благоприятные дни в апреле 2022 для посадки саженцев

  • Плодовые деревья 15, 17, 28, 29 апреля
  • Виноград 17, 28, 29 апреля
  • Крыжовник, смородина 17, 18, 23-25, 27, 28 апреля
  • Малина, ежевика 7-9, 27, 28 апреля
  • Клубника, земляника 7-9, 17, 23, 24, 28, 29 апреля

Благоприятные дни для посева/посадки/пересадки цветов

  • Однолетние 3-7, 13-16, 30 апреля
  • Двулетние и многолетние 3, 4, 13-16 апреля
  • Луковичные и клубневые 3, 4, 15-18, 21 апреля

Неблагоприятные дни для любых посадок в апреле 2022

  • 1,16, 30 апреля.

Напомним, что перед Пасхой верующие отмечают еще один важный христианский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, который посвящен матери Иисуса Христа — Деве Марии, а точнее дню, когда святая узнала благую весть о зачатии сына Божия. Что нельзя делать в этот день — читайте в нашем материале.

Теги:
#Садоводство #Календарь #Лунный календарь #Посевы #Огород #Уход за огородом #Сад и огород #Советы огородникам
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