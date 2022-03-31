Когда сажать картошку и кабачки: календарь садовода-огородника на апрель

Лунный календарь на апрель 2022 года поможет правильно спланировать работу в огороде и саду

За окном уже весна, которая практически "исчезла" с календаря украинцев из-за войны россии с Украиной, а это значит, что пора начинать подготавливать свои сады и огороды к новому посадочному сезону. Апрель месяц — это идеальная пора для подготовки земли к посадке овощей.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на апрель 2022, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.

Что можно делать в апреле в саду и на огороде

В период растущей Луны, с 2 по 15 апреля 2022: можно садить и сеять плодовые культуры и овощи, которые должны быстро расти, также можно возделывать зерновые и прищеплять фруктовые деревья.

В период убывающей Луны, с 17 по 29 апреля 2022: полезно провести работы по уничтожению вредителей, особенно на деревьях и кустарниках, а также обрезать почерневшие концы веток на кустах черной смородины и малины.

Благоприятные дни для садовых работ в апреле 2022

Высадка рассады в грунт или в теплицу 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 апреля

Пересадка и пикировка растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля

Прополка и прореживание растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля

Внесение минеральных удобрений 3-15 апреля

Внесение органических удобрений 17-29 апреля

Полив растений 3-9, 14-18, 21, 22, 26, 27, 30 апреля

Обрезка веток и побегов 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля

Борьба с вредителями 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля

Прививка деревьев и кустарников 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28, 29 апреля

Посадка декоративных деревьев и кустарников 3-5, 7, 14, 18, 21, 22 апреля

Посадка плодовых деревьев 3-4, 7, 18, 20, 23 апреля

Посадка плодово-ягодных кустарников 3-5, 7, 18, 20-26 апреля

Заготовка и укоренение черенков 3-9, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 апреля

Благоприятные дни для посадки овощей в апреле

Томаты 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Огурцы 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 апреля

Перец 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Лук на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля

Лук, чеснок, хрен 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Капуста, спаржа 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Баклажаны 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Кабачки, патиссоны, тыква 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30 апреля

Картофель 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Земляника, клубника 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Горох, бобы, фасоль 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля

Редис, редька, дайкон 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Морковь, свекла, сельдерей 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Благоприятные дни в апреле 2022 для посадки саженцев

Плодовые деревья 15, 17, 28, 29 апреля

Виноград 17, 28, 29 апреля

Крыжовник, смородина 17, 18, 23-25, 27, 28 апреля

Малина, ежевика 7-9, 27, 28 апреля

Клубника, земляника 7-9, 17, 23, 24, 28, 29 апреля

Благоприятные дни для посева/посадки/пересадки цветов

Однолетние 3-7, 13-16, 30 апреля

Двулетние и многолетние 3, 4, 13-16 апреля

Луковичные и клубневые 3, 4, 15-18, 21 апреля

Неблагоприятные дни для любых посадок в апреле 2022

1,16, 30 апреля.

Напомним, что перед Пасхой верующие отмечают еще один важный христианский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, который посвящен матери Иисуса Христа — Деве Марии, а точнее дню, когда святая узнала благую весть о зачатии сына Божия. Что нельзя делать в этот день — читайте в нашем материале.