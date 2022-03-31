Что обязательно нужно посадить в апреле, чтобы не остаться без урожая

Выбрали то, что обязательно необходимо посадить в апреле-2022, чтобы получить хороший урожай

Один из самых загруженных месяцев в году для садовода-любителя — это апрель. Это время интенсивных посевов и посадок, поэтому чтобы не остаться без урожая в ближайший год, необходимо знать, какие культуры и когда нужно сажать во втором месяце весны. Лунный посевной календарь в этом нам обязательно поможет.

Что обязательно нужно сажать и сеять в апреле

В апреле лучше всего высеивать холодостойкие культуры. Так, в грунт можно сеять очень много овощных культур. Это – морковь, редис, репа, редька, свекла, горох, бобы, кукуруза, подсолнечник.

Также можно смело высевать все зеленые и пряно-вкусовые травы: сельдерей листовой, петрушка листовая и корневая, укроп, салат, лук-севок, пастернак.

Благоприятные дни для посадки овощей в апреле-2022

Морковь, свекла, сельдерей 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Редис, редька 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

Горох, бобы, фасоль 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля

Лук на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 апреля

Лук, чеснок, хрен 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 апреля

Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 апреля

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