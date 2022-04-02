Посевной календарь на апрель 2022 года: благоприятные дни для посадки картошки, лука, кабачков
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Работы на огороде весной немало, а справиться с ней наилучшим образом поможет посевной календарь.
Апрель — это один из самых насыщенных месяцев в году для садоводов и огородников, ведь на этот период приходится много работы в саду и на огороде. А чтобы будущий урожай был плодовитым нужно знать, какие дни в месяце благоприятные, а какие нет, для того чтобы правильно распределить все посадки. И в этом каждой хозяйке может помочь посевной календарь.
"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с календарем садовода и огородника на апрель 2022, чтобы вы смогли сэкономить свои нервы и средства, выбрав лучшие дни для посадки овощных культур. Поверьте, вы будете довольны будущем урожаем, а растения будут спасены от недугов.
Благоприятные дни для посадки овощей в апреле
Отметим, что в апреле можно садить и сеять все плодовые культуры и овощи, которые должны быстро расти. А также желательно провести все работы по уничтожению вредителей, особенно на деревьях и кустарниках.
Напомним, что перед Пасхой верующие отмечают еще один важный христианский праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, который посвящен матери Иисуса Христа — Деве Марии, а точнее дню, когда святая узнала благую весть о зачатии Спасителя. Что нельзя делать в этот день — читайте в нашем материале.
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