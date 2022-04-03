Когда Вербное воскресенье в 2022-м: дата, традиции и запреты

Праздник символически связан с веточками распустившейся вербы

Вербное воскресенье – это последний день перед Страстной неделей, когда у христиан самый строгий пост — Великий пост.

"Телеграф" рассказывает, когда наступит Вербное воскресенье в 2022 году, история и значение праздника, что можно и нельзя делать в этот день.

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Вербное воскресенье-2022: дата праздника

Вербная неделя в этом году приходится на период с 11 по 17 апреля. А в последний день этой недели наступит праздник — Вербное воскресенье, то есть 17 апреля.

Вербное воскресенье-2022: история и значение праздника

Главным символом Вербного воскресенья являются веточки пушистой вербы, которые принято приносить в этот день в церковь и освящать — их присутствие в доме отгоняет злых духов защищает дом и приносит благосостояние семье. Сами веточки вербы символизируют пальмовые, которыми иудеи приветствовали Иисуса, когда он входил в Иерусалим, однако, так как в Украине пальмы не растут, их заменили на вербу.

Веточками вербы христиане бьют друг друга, приговаривая: "Не я бью — верба бьет!".

Вербное воскресенье-2022: традиции дня

В Вербное воскресенье люди приходят в храмы с букетом вербы. Освященную вербу принято хранить возле икон как оберег от болезней, горя и слез на весь последующий год. Вербовыми веточками раньше кропили жилище и домашний скот.

Вербное воскресенье-2022: что нельзя делать в этот праздник

Нельзя тяжело работать, заниматься рукоделием, уборкой, стиркой.

Заррещено ссориться, обижаться, сплетничать;

Категорически запрещается устраивать шумные гуляния, венчаться, жениться, крестить, употреблять алкоголь.

Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

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