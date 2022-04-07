Благовещение 2022: что можно и нельзя делать в праздник

Благовещение — важный церковный праздник, который имеет строгие запреты.

В четверг, 7 апреля, православные западного обряда, которые пользуются юлианским календарем, отмечают один из самых великих весенних праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых.

Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и принес ей благую весть о скором рождении Сына Божьего и Спасителя человечества — Иисуса Христа. Также считается, что в этот день зима окончательно сдает позиции и наступает весна.

Отметим, что символами этого праздника являются голубой цвет, белые лилии, а также белые голуби, которые символизирую непорочность Девы Марии.

Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нужно делать

Можно и даже нужно посетить церковь и прочитать молитву Богородице.

Можно есть рыбу и пить вино (если вы соблюдаете пост).

Нужно встречать праздник в хорошем настроении и в радости.

Раньше в этот день начинали собирать первые лекарственные травы.

В этот день нужно избавиться от старых вещей, бросив их в костер.

Благовещение Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать

Не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу;

Не рекомендуется шить, вязать и даже готовить.

Не рекомендуется покидать дом.

Нельзя работать на земле или подрезать деревья.

Не следует одалживать что-либо или давать в долг.

Нельзя надевать новую одежду.

Женщинам нельзя стричь и красить волосы.

Нельзя ссориться, злословить, желать зла.

Нельзя заключать браки и венчаться.

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