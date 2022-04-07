Благовещение 2022: что можно и нельзя делать в праздник
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Благовещение — важный церковный праздник, который имеет строгие запреты.
В четверг, 7 апреля, православные западного обряда, которые пользуются юлианским календарем, отмечают один из самых великих весенних праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из самых важных в году, принадлежит к числу двунадесятых.
Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил явился Деве Марии и принес ей благую весть о скором рождении Сына Божьего и Спасителя человечества — Иисуса Христа. Также считается, что в этот день зима окончательно сдает позиции и наступает весна.
Отметим, что символами этого праздника являются голубой цвет, белые лилии, а также белые голуби, которые символизирую непорочность Девы Марии.
Благовещение Пресвятой Богородицы: что можно и нужно делать
- Можно и даже нужно посетить церковь и прочитать молитву Богородице.
- Можно есть рыбу и пить вино (если вы соблюдаете пост).
- Нужно встречать праздник в хорошем настроении и в радости.
- Раньше в этот день начинали собирать первые лекарственные травы.
- В этот день нужно избавиться от старых вещей, бросив их в костер.
Благовещение Пресвятой Богородицы: что строго запрещено делать
- Не следует заниматься тяжелым трудом или выполнять домашнюю работу;
- Не рекомендуется шить, вязать и даже готовить.
- Не рекомендуется покидать дом.
- Нельзя работать на земле или подрезать деревья.
- Не следует одалживать что-либо или давать в долг.
- Нельзя надевать новую одежду.
- Женщинам нельзя стричь и красить волосы.
- Нельзя ссориться, злословить, желать зла.
- Нельзя заключать браки и венчаться.
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