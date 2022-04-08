Астролог назвал дату, когда ход войны в Украине кардинально изменится
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 13
Ключевыми для преломления хода боевых действий станут сражения на Донбассе
Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз о ходе войны в Украине, согласно которому ее ход окончательно изменится после 15-16-го апреля.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
Новости про войну, Украину и события в мире — в нашем Telegram
По его словам, ключевыми для преломления хода боевых действий станут сражения на Донбассе.
"Карта новолуния 1 апреля, и ее астрокартограмма, указывает на то, что в апреле состоятся решающие сражения на востоке Украины. Сегодня, и в ближайшие дни, соединение Марса и Сатурна в Водолее стало точным, они в одном градусе. На днях возможна еще одна попытка оккупировать Харьков, и взять в кольцо силы ВСУ на Донбассе. Еще в течении 2-х недель я не рекомендую возвращаться в этот город людям уехавшим из него. Распадется это соединение только к 15-16 апреля. После этой даты ход войны может измениться окончательно", — пишет астролог.
Кроме того, по мнению Урануса, в апреле в Москве должны начаться какие-то разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.
"Следующее новолуние состоится 30 апреля при точном соединении Венеры и Юпитера в Рыбах, что дает надежду на заключение какого-то мирного договора в течении мая месяца или на активность международных миротворческих сил", — отметил он.
Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.
- Дата публикации
-
- Категория
-