Астролог назвал дату, когда ход войны в Украине кардинально изменится

Ключевыми для преломления хода боевых действий станут сражения на Донбассе

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз о ходе войны в Украине, согласно которому ее ход окончательно изменится после 15-16-го апреля.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

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По его словам, ключевыми для преломления хода боевых действий станут сражения на Донбассе.

"Карта новолуния 1 апреля, и ее астрокартограмма, указывает на то, что в апреле состоятся решающие сражения на востоке Украины. Сегодня, и в ближайшие дни, соединение Марса и Сатурна в Водолее стало точным, они в одном градусе. На днях возможна еще одна попытка оккупировать Харьков, и взять в кольцо силы ВСУ на Донбассе. Еще в течении 2-х недель я не рекомендую возвращаться в этот город людям уехавшим из него. Распадется это соединение только к 15-16 апреля. После этой даты ход войны может измениться окончательно", — пишет астролог.

Кроме того, по мнению Урануса, в апреле в Москве должны начаться какие-то разрушительные политические процессы, а их итог проявится в августе 2022 года.

"Следующее новолуние состоится 30 апреля при точном соединении Венеры и Юпитера в Рыбах, что дает надежду на заключение какого-то мирного договора в течении мая месяца или на активность международных миротворческих сил", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что свой прогноз относительно событий в Украине озвучила украинский астролог Альбина Пономаренко. Она рассказала, когда война, которую подло начала россия, может пойти на спад.