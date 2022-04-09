Вербное воскресенье 2022: когда и как правильно святить вербу

Ветви вербы являются самым главным атрибутом праздника.

Вербное воскресенье в 2022 году христиане будут отмечать 17 апреля, а вся неделя до этого (с 11 по 17 число) считается вербной. Главным символом этого праздника являются пушистые веточки вербы, которые издавна принято святить в церкви, а затем нести в дом как оберег от зла.

Более подробно о традициях и народных поверьях на Вербное воскресенье — читайте в материале "Телеграфа".

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Как правильно святить вербу и главные традиции праздника

Вербу в 2022 году будут святить в церквях 17 апреля

Вербное воскресенье — последний день перед Страстной неделей, когда у христиан начинается Великий пост. В этот день верующие идут в церковь, чтобы освятить ветви вербы — это и есть самая главная традиция праздника. Следует отметить, что вербовые ветви символизируют пальмовые, которыми иудеи приветствовали Иисуса при входе в Иерусалим, однако в Украине пальмы не растут, поэтому их заменили вербой.

Когда служба в церкви подходит к концу, священник святой водой окропляет ивовые веточки. По завершении этой процессии люди несут их домой и сохраняют вплоть до следующего Вербного воскресенья как оберег от злых сил.

В народе также сложилась традиция священной вербой легонько бить тех, кто не ходил на службу в церковь и приговаривать:

"Не я бью – бьет верба,

Через неделю Пасха,

Недалёко красное яичко!"

Народные приметы и поверья

Тепло на Вербное воскресенье – к хорошему урожаю

Давно считается, что ясная и теплая погода на Вербное воскресенье принесет много урожая фруктов летом.

Для тех, кто хочет иметь достаток и благополучие, советуют в Вербное воскресенье посадить или пересадить любое комнатное растение.

Девушкам, которые хотят в течение года выйти замуж, советуют посвятить веточки вербы, затем поставить их у кровати и весь день на Вербное воскресенье думать о любимом.

Также есть поверье, за которым для привлечения удачи советуют съесть 3 вербовых почки перед каким-то важным событием.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.