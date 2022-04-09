Вербное воскресенье 2022: что категорически нельзя делать в праздник
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Это великий праздник, который отмечается в последнее воскресенье Великого поста.
За семь дней до празднования Светлой Пасхи верующие отмечают еще один не менее важный праздник, который относится к числу двунадесятых, — Вербное воскресенье. В этот день христиане отмечают пришествие Иисуса Христа в Иерусалим.
"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Вербное воскресенье в 2022 году, а также что можно и нельзя делать в этот праздник.
Вербное воскресенье-2022: дата праздника
Дата празднования Вербного воскресенья привязана к дате Пасхи, а это значит, что она ежегодно меняется. В 2022 году она выпадает на 17 апреля. А Вербная неделя приходится на период с 11 по 17 апреля.
Вербное воскресенье-2022: традиции дня
Одной из главных традиций дня является обряд освещения вербы в церкви. Считается, что священные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, дают благополучие семье, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез. Поэтому в этот праздник желательно посетить храм.
Вербное воскресенье принято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Однако стоит помнить, что продолжается Великий пост, поэтому угощения на столе должны быть скромными (рыба, овощи, крупы) и запрещено употреблять пищу животного происхождения. Также разрешается выпить немного вина.
Вербное воскресенье-2022: что нельзя делать
- Нельзя работать по дому, а также заниматься земельными работами.
- Запрещается ругаться и сквернословить.
- Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.
- Нежелательно заниматься приготовлением горячих блюд.
- Нельзя красить и мыть волосы, а также стричься.
- Нельзя распивать алкогольные напитки.
- Категорически запрещено играть свадьбу и проводить обряд венчания, а также вступать в интимную связь.
- Нельзя ходить на кладбище.
- Нельзя ходить в баню.
Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.
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