Вербное воскресенье 2022: что категорически нельзя делать в праздник

Это великий праздник, который отмечается в последнее воскресенье Великого поста.

За семь дней до празднования Светлой Пасхи верующие отмечают еще один не менее важный праздник, который относится к числу двунадесятых, — Вербное воскресенье. В этот день христиане отмечают пришествие Иисуса Христа в Иерусалим.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Вербное воскресенье в 2022 году, а также что можно и нельзя делать в этот праздник.

Вербное воскресенье-2022: дата праздника

Дата празднования Вербного воскресенья привязана к дате Пасхи, а это значит, что она ежегодно меняется. В 2022 году она выпадает на 17 апреля. А Вербная неделя приходится на период с 11 по 17 апреля.

Вербное воскресенье-2022: традиции дня

Наши предки приписывали вербе магическую силу

Одной из главных традиций дня является обряд освещения вербы в церкви. Считается, что священные веточки вербы отгоняют недобрых людей, болезни, дают благополучие семье, а также это отличный оберег от болезней, горя и слез. Поэтому в этот праздник желательно посетить храм.

Вербное воскресенье принято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Однако стоит помнить, что продолжается Великий пост, поэтому угощения на столе должны быть скромными (рыба, овощи, крупы) и запрещено употреблять пищу животного происхождения. Также разрешается выпить немного вина.

Вербное воскресенье-2022: что нельзя делать

Нельзя работать по дому, а также заниматься земельными работами.

Запрещается ругаться и сквернословить.

Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

Нежелательно заниматься приготовлением горячих блюд.

Нельзя красить и мыть волосы, а также стричься.

Нельзя распивать алкогольные напитки.

Категорически запрещено играть свадьбу и проводить обряд венчания, а также вступать в интимную связь.

Нельзя ходить на кладбище.

Нельзя ходить в баню.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.