Посевной календарь на май-2022: названы самые благоприятные и опасные дни для посадок

Самый волшебный для каждого садовода и огородника месяц самый загруженный

Третий весенний месяц – это то время, когда действительно становится по-настоящему тепло. Если начало весны практически "исчезло" с календаря украинцев из-за войны россии с Украиной, а сам апрель особенно теплом нас не радует, то целый фронт работ, обычно законченных в текущем месяце, переносятся на май. Лунный посевной календарь в этом нам обязательно поможет!

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Что можно делать в мае в саду и на огороде — фазы луны

Новолуние и полнолуние подавляют рост и развитие растений, поэтому посевы и посадки в эти дни очень неблагоприятны. Растущая Луна способствует росту надземных частей растений, а вот спадающая — развитию корневищ и клубней.

Луна растет : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 мая.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 мая. Луна убывает: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая. Новолуние: 30 мая.

30 мая. Полнолуние: 16 мая.

Благоприятные дни для посева и посадки культур в мае 2022 года

Арбуз, баклажаны — 5-7, 12-15

Базилик, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20

Бобы — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Дыня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24

Капуста ранняя — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Капуста поздняя — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29

Капуста красная — 5-7, 17-18, 23-24

Капуста цветная, брокколи — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Картофель, батат, топинамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29

Кукуруза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Лук на перо и на репку — 14-15, 17-20, 25-26

Лук-чернушка на севок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31

Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31

Морковь — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Огурцы, перец — 5-7, 14-15, 23-24

Перец острый — 14-15, 19-20, 25-26

Перец сладкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка корневая и листовая — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Подсолнечник — 5-7, 12-15, 23-24

Помидоры — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Редис — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29

Свекла сахарная — 25-26

Свекла столовая — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Тыква — 5-7, 12-15

Укроп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Фасоль вьющаяся — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Фасоль кустовая — 5-7, 19-20

Хрен — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24

Чеснок — 14-15, 17-18, 25-26

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Неблагоприятные дни для посевов и посадок в мае 2022 года

Недопустимые дни для посева и посадки любых культур — 1, 16, 20-22, 30

дни для посева и посадки любых культур — 1, 16, 20-22, 30 Нежелательные дни для посева и посадки любых культур — 8-9

дни для посева и посадки любых культур — 8-9 Недопустимые дни для посева, посадки и пересадки овощей — 10-11

— 10-11 Недопустимые дни для посадки плодовых деревьев — 1, 10-11, 16, 21-24

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обязательно нужно посадить в апреле 2022 года, чтобы получить хороший урожай.