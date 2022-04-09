Посевной календарь на май-2022: названы самые благоприятные и опасные дни для посадок
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Самый волшебный для каждого садовода и огородника месяц самый загруженный
Третий весенний месяц – это то время, когда действительно становится по-настоящему тепло. Если начало весны практически "исчезло" с календаря украинцев из-за войны россии с Украиной, а сам апрель особенно теплом нас не радует, то целый фронт работ, обычно законченных в текущем месяце, переносятся на май. Лунный посевной календарь в этом нам обязательно поможет!
"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать какие дни благоприятные для тех или иных работ, а какие неблагоприятные.
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Что можно делать в мае в саду и на огороде — фазы луны
Новолуние и полнолуние подавляют рост и развитие растений, поэтому посевы и посадки в эти дни очень неблагоприятны. Растущая Луна способствует росту надземных частей растений, а вот спадающая — развитию корневищ и клубней.
- Луна растет: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 мая.
- Луна убывает: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 мая.
- Новолуние: 30 мая.
- Полнолуние: 16 мая.
Благоприятные дни для посева и посадки культур в мае 2022 года
- Арбуз, баклажаны — 5-7, 12-15
- Базилик, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20
- Бобы — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Дыня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24
- Капуста ранняя — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Капуста поздняя — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29
- Капуста красная — 5-7, 17-18, 23-24
- Капуста цветная, брокколи — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Картофель, батат, топинамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29
- Кукуруза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Лук на перо и на репку — 14-15, 17-20, 25-26
- Лук-чернушка на севок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31
- Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31
- Морковь — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Огурцы, перец — 5-7, 14-15, 23-24
- Перец острый — 14-15, 19-20, 25-26
- Перец сладкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
- Петрушка корневая и листовая — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
- Подсолнечник — 5-7, 12-15, 23-24
- Помидоры — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
- Редис — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29
- Свекла сахарная — 25-26
- Свекла столовая — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Тыква — 5-7, 12-15
- Укроп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
- Фасоль вьющаяся — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Фасоль кустовая — 5-7, 19-20
- Хрен — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24
- Чеснок — 14-15, 17-18, 25-26
- Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29
Неблагоприятные дни для посевов и посадок в мае 2022 года
- Недопустимые дни для посева и посадки любых культур — 1, 16, 20-22, 30
- Нежелательные дни для посева и посадки любых культур — 8-9
- Недопустимые дни для посева, посадки и пересадки овощей — 10-11
- Недопустимые дни для посадки плодовых деревьев — 1, 10-11, 16, 21-24
Ранее "Телеграф" рассказывал, что обязательно нужно посадить в апреле 2022 года, чтобы получить хороший урожай.
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