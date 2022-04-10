Вербное воскресенье 2022: самые сильные молитвы о мире

Молиться в Вербное воскресенье можно и дома

Вход Господень в Иерусалим или как еще называют этот праздник Вербное воскресенье отмечают в конце Вербной недели. По григорианскому календарю этот праздник в 2022-м году отмечают 10 апреля, а по юлианскому — 17-го.

Праздник назван так в честь встречи Иисуса Христа, согласно христианской традиции — Cына Божия, при вхождении в Иерусалим ликующей пальмовой процессией. Однако Не во всех странах, где исповедуют христианство, есть пальмы. Поэтому в странах их заменяют ветвями деревьев, которые расцветают первыми весной. В Украине — это верба.

"Телеграф" подготовил для вас самые сильные молитвы о мире в этот день, которые вы можете прочитать дома и помолиться за счастливую судьбу Украины.

Молитва в Вербное воскресенье для защиты детей

Всемогущий Боже, вручаю своих детей Твоей могучий опеке и охране! Охраны, Господи, от всего, что может нанести вред их здоровью или подвергнуть их опасности смерти. Но, прежде всего, молю Тебя, дорогой Отче, охраны их от опасностей, угрожающих их душ.

Отврати, Боже, своей Всемогущей рукой от моих детей все то, что может иметь лихое влияние на их невинное сердце, или произойти для них возможностью к злому. Охраны, Боже, моих детишек от греха. Пошли, молю Тебя, своих святых Ангелов, для хранения их на дороге жизни.

Всемогущий Бог и Отец, переведи счастливо моих детей через все земные опасности и бури и дай, чтобы они счастливо дошли до пристани спасения. Аминь.

Молитва за мир

Господи Боже наш, сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: прости милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий.

Не на лук свой надеемся, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире, смягчить милостью Твоей сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царь, выслушай нас и помилуй.

Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой возвысить, и лук свой натянуть, чтобы поразить нас — бедных рабов Твоих, славящих тебя православно.

Вскоре измени скорбь нашу на радость, а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило душистое перед Престолом Величества Твоего, вознося Украине наш мир и покой.

Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый, выслушай нас и помилуй. Аминь.

Читайте также: Категория Lifestyle Вербное воскресенье 2022: что категорически нельзя делать в праздник Это великий праздник, который отмечается в последнее воскресенье Великого поста.

Молитвы на удачу и здоровье

Молитва для освящения вербы дома

"Господи Боже наш, сидящий на херувимах, Ты поднял силу Твою

И послал Единородного Сына Твоего,

Господа нашего Иисуса Христа, спасти мир крестом,

Погребением и воскресением Своим -

Его, пришедшего в Иерусалим

На вольные страдания, сегодня люди,

Которые сидят в темноте и тени смертной, встретили,

Взяв, как знамя воскресенье, ветви деревьев

И ветви пальмы.

Сам, Господи, сохрани и охраны и нас,

Что ветви эти по примеру тех

В этот предпраздничный день несем в руках.

Чтобы, как народы и дети восклицали Тебе

Осанна! — так и мы в песнях и пении духовных

Достигли животворящего трехдневного воскресения

В этом Самом Христе Иисусе, Господе нашем.

С Ним Ты благословен с Пресвятым и Благим,

И Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков".

Далее нужно трижды окропить святой водой ветки вербы, приговаривая:

"Благословляются и освящаются ива и ветви эти окроплением водой этой святой, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.