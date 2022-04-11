Будут даже заморозки: какой погоды ждать украинцам на Пасху

В Украину придут дожди и похолодание

В Украине погода на Пасху будет довольно прохладной, как для середины весны. В стране могут ударить даже ночные заморозки.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

В середине месяца (апреля, — прим.ред), добавляет народный синоптик, снова придет непогода, температура снизится, вероятны осадки и даже заморозки ночью. При этом конец апреля, отмечает Деркач, может быть с дождями, но температура воздуха будет достаточно комфортной, хотя и с перепадами в сторону "минуса" в отдельные дни.

Народный синоптик Станислав Щедрин также обещает украинцам на Пасху похолодание и осадки. По словам народного синоптика, начиная где-то с 20 апреля в Украину должно прийти похолодание, которое продержится до 29-30 числа.

Отметим, что согласно данным популярного сайта с прогнозом погоды Гисметео, 17 апреля, когда Пасху отмечают христиане восточного обряда, в столице Украины днем будет максимум +6 градусов и дождь. 24 апреля, когда Пасху отмечают христиане западного обряда, потеплеет уже до +14, но дождливая погода сохранится.

На востоке Украины столбики термометров днем поднимутся до +14 и + 19 градусов соответственно.

На западе дневная температура будет составлять всего +4 и +7 градусов соответственно.

Напомним, что ранее синоптики пообещали украинцам резкое изменение погоды и дожди.