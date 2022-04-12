Посевной календарь на май 2022: благоприятные дни для посадки овощей

В лунном календаре на май есть как наиболее удачные дни для работы на огороде, так и неблагоприятные.

Май месяц — это достаточно напряжённое время для садоводов и огородников, ведь начинаются активные посадки и посевы на огородах. Последний весенний месяц — это отличное время для проведения садово-огородных работ, однако важно помнить, что не все дни подходя для посевов. Лучше всего придерживаться лунного посевного календаря, который обязательно поможет вам получить хороший и щедрый урожай.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать в какие дни лучше всего заниматься своим огородом, а когда лучше ничего не садить и не сеять.

Что и когда можно делать в мае в саду и на огороде

В мае в полном объеме можно заниматься высадкой овощных культур, луковичных цветов, плодовых деревьев и кустарников. Также месяц благоприятен и для работы с рассадой. Важно следить за фазами луны, ведь небесное светило влияет на рост растений. Отметим, что в начале лунного цикла, также в новолуние и полнолуние садово-огородные работы не принесут пользы, а лишь навредят растениям.

Фазы луны в мае 2022:

Новолуние — 30 мая в 14:30.

Полнолуние — 16 мая в 07:14.

Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.

Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Благоприятные дни для посева и посадки в мае:

огурцы — 5, 6, 7, 8, 14, 15 , 28,

томаты – 5, 6 , 14, 15, 28,

картофель — 5, 6, 19, 20, 23, 24

кабачки, баклажаны, патиссоны – 5, 12, 13, 14, 15, 28,

перец – 5, 6, 14, 15, 28,

капуста всех видов и спаржа – 5, 6, 14, 15, 28,

зелень, чеснок и хрен – 5, 6, 12, 13, 28, 29

морковь, свекла и репа – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,

редис – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,

укроп, петрушка, салат, шпинат, базилик — 5, 6, 23, 24

бобовые — 3, 4, 19

бахчевые — 19

клубника и земляника — 3, 4, 23, 24

луковичные цветы – 5, 6, 19, 20, 28,

однолетние и многолетние цветы – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 28

Благоприятные дни для работы в саду в мае 2022

посадка декоративных деревьев и кустов — 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов — 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

для удобрения почвы — 15, 19, 23, 24

для борьбы с вредителями — 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19

для обрезки веток и побегов — 5, 6, 17

пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков — 10, 11, 12

рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений — 19

Неблагоприятные дни для посева и посадки в мае:

16, 22, 29, 30 мая.

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