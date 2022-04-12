Посевной календарь на май 2022: благоприятные дни для посадки овощей
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В лунном календаре на май есть как наиболее удачные дни для работы на огороде, так и неблагоприятные.
Май месяц — это достаточно напряжённое время для садоводов и огородников, ведь начинаются активные посадки и посевы на огородах. Последний весенний месяц — это отличное время для проведения садово-огородных работ, однако важно помнить, что не все дни подходя для посевов. Лучше всего придерживаться лунного посевного календаря, который обязательно поможет вам получить хороший и щедрый урожай.
"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года, чтобы знать в какие дни лучше всего заниматься своим огородом, а когда лучше ничего не садить и не сеять.
Что и когда можно делать в мае в саду и на огороде
В мае в полном объеме можно заниматься высадкой овощных культур, луковичных цветов, плодовых деревьев и кустарников. Также месяц благоприятен и для работы с рассадой. Важно следить за фазами луны, ведь небесное светило влияет на рост растений. Отметим, что в начале лунного цикла, также в новолуние и полнолуние садово-огородные работы не принесут пользы, а лишь навредят растениям.
Фазы луны в мае 2022:
- Новолуние — 30 мая в 14:30.
- Полнолуние — 16 мая в 07:14.
- Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.
- Убывающая Луна с 17 по 29 мая.
Благоприятные дни для посева и посадки в мае:
- огурцы — 5, 6, 7, 8, 14, 15 , 28,
- томаты – 5, 6 , 14, 15, 28,
- картофель — 5, 6, 19, 20, 23, 24
- кабачки, баклажаны, патиссоны – 5, 12, 13, 14, 15, 28,
- перец – 5, 6, 14, 15, 28,
- капуста всех видов и спаржа – 5, 6, 14, 15, 28,
- зелень, чеснок и хрен – 5, 6, 12, 13, 28, 29
- морковь, свекла и репа – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,
- редис – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,
- укроп, петрушка, салат, шпинат, базилик — 5, 6, 23, 24
- бобовые — 3, 4, 19
- бахчевые — 19
- клубника и земляника — 3, 4, 23, 24
- луковичные цветы – 5, 6, 19, 20, 28,
- однолетние и многолетние цветы – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 28
Благоприятные дни для работы в саду в мае 2022
- посадка декоративных деревьев и кустов — 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19
- посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов — 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19
- для удобрения почвы — 15, 19, 23, 24
- для борьбы с вредителями — 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19
- для обрезки веток и побегов — 5, 6, 17
- пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков — 10, 11, 12
- рыхление, прополка, перекопка, работа с корневой системой растений — 19
Неблагоприятные дни для посева и посадки в мае:
- 16, 22, 29, 30 мая.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что обязательно нужно посадить в апреле 2022 года, чтобы получить хороший урожай.
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