Астролог спрогнозировала, какой будет смерть путина

Под конец жизни путин может попасть в тюрьму или больницу

Астрологам сложно назвать точную дату того, когда умрет путин, поскольку в процессе жизни человек может изменить свою судьбу. Однако вполне вероятно, что его смерть будет насильственной или же наступит в результате тяжелой болезни.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала астролог Валентина Виттрок.

Новости про войну, Украину и события в мире — в нашем Telegram

"Судьбу можно изменить в процессе жизни. Но то, что мы видим сейчас, — это возможность насильственной смерти, кончина в психиатрической больнице или от смертельной болезни", — отметила астролог.

Также, по ее мнению, существует вероятность, что под конец жизни путин попадет в тюрьму или больницу.

"Один из самых важных показателей гороскопа человека — асцендент или восходящий знак зодиака, который находился в восточной части горизонта на момент его рождения. Так вот, у путина это Скорпион — один из градусов магии, который подразумевает хитрость, сложный характер, а под конец жизни — опасность заключения в тюрьму или больницу", — говорит Виттрок.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Телеграфу" о том, может ли Путин в ходе войны против Украине применить ядерное оружие.