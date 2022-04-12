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Как приготовить самую вкусную творожную пасху: классический рецепт

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Творожная пасха Новость обновлена 12 апреля 2022, 11:10
Творожная пасха

Такая пасха получается невероятно нежной и воздушной

На Пасху на праздничном столе непременно должна быть творожная пасха. Этот праздничный десерт получается легким, нежным, а кроме того, его несложно готовить. Узнайте, как просто приготовить вкуснейшую творожную пасху по классическому рецепту.

Своим рецептом творожной пасхи поделился шеф-повар Владимир Ярославский на странице в Инстаграм.

Рецепт творожной пасхи

Ингредиенты:

  • 300г зернового сыра 9%
  • -3 желтка
  • -100г сливок 20%
  • -30г сахара
  • -50г сливочного масла
  • -50г белого шоколада
  • -50г изюм или цукаты
  • -1ст. ложка кокосовой стружки
  • -1ст. ложка миндаля
  • -ваниль по желанию

Способ приготовления:

  1. Творог важно в самом начале отжать, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Творог, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник, и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито.
  3. Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых "пузырьков", но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.
  4. Добавьте белый шоколад прямо в горячую смесь и размешайте лопаткой до растворения.
  5. Добавьте предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль.
  6. Форму застелите марлей и высыпьте теплую еще смесь, немного уплотнив ложкой. Сложите края марли вверх и положите сверху небольшой пресс, например, 300г крупы на тарелку, чтобы лишняя жидкость стекала и поставьте в холодильник на сутки.
  7. Утром украсьте белым шоколадом, цукатами, орехами. Храните в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пасхального кулича без замеса.

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#Рецепт #Пасха #Паска
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