Как приготовить самую вкусную творожную пасху: классический рецепт
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Такая пасха получается невероятно нежной и воздушной
На Пасху на праздничном столе непременно должна быть творожная пасха. Этот праздничный десерт получается легким, нежным, а кроме того, его несложно готовить. Узнайте, как просто приготовить вкуснейшую творожную пасху по классическому рецепту.
Своим рецептом творожной пасхи поделился шеф-повар Владимир Ярославский на странице в Инстаграм.
Рецепт творожной пасхи
Ингредиенты:
- 300г зернового сыра 9%
- -3 желтка
- -100г сливок 20%
- -30г сахара
- -50г сливочного масла
- -50г белого шоколада
- -50г изюм или цукаты
- -1ст. ложка кокосовой стружки
- -1ст. ложка миндаля
- -ваниль по желанию
Способ приготовления:
- Творог важно в самом начале отжать, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Творог, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник, и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито.
- Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых "пузырьков", но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально.
- Добавьте белый шоколад прямо в горячую смесь и размешайте лопаткой до растворения.
- Добавьте предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль.
- Форму застелите марлей и высыпьте теплую еще смесь, немного уплотнив ложкой. Сложите края марли вверх и положите сверху небольшой пресс, например, 300г крупы на тарелку, чтобы лишняя жидкость стекала и поставьте в холодильник на сутки.
- Утром украсьте белым шоколадом, цукатами, орехами. Храните в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт пасхального кулича без замеса.
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