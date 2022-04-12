Как приготовить самую вкусную творожную пасху: классический рецепт

Такая пасха получается невероятно нежной и воздушной

На Пасху на праздничном столе непременно должна быть творожная пасха. Этот праздничный десерт получается легким, нежным, а кроме того, его несложно готовить. Узнайте, как просто приготовить вкуснейшую творожную пасху по классическому рецепту.

Своим рецептом творожной пасхи поделился шеф-повар Владимир Ярославский на странице в Инстаграм.

Рецепт творожной пасхи

Ингредиенты:

300г зернового сыра 9%

-3 желтка

-100г сливок 20%

-30г сахара

-50г сливочного масла

-50г белого шоколада

-50г изюм или цукаты

-1ст. ложка кокосовой стружки

-1ст. ложка миндаля

-ваниль по желанию

Способ приготовления:

Творог важно в самом начале отжать, чтобы избавиться от лишней влаги. Творог, желтки, сливочное масло, сахар и сливки кладем в сотейник, и хорошо пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно сыр надо протереть через сито. Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых "пузырьков", но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально. Добавьте белый шоколад прямо в горячую смесь и размешайте лопаткой до растворения. Добавьте предварительно бланшированные изюм, кокосовую стружку и, по желанию, ваниль и миндаль. Форму застелите марлей и высыпьте теплую еще смесь, немного уплотнив ложкой. Сложите края марли вверх и положите сверху небольшой пресс, например, 300г крупы на тарелку, чтобы лишняя жидкость стекала и поставьте в холодильник на сутки. Утром украсьте белым шоколадом, цукатами, орехами. Храните в холодильнике 3-4 дня, накрыв пленкой.

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