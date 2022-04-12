Посевной календарь: что обязательно нужно посадить в мае
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 118
В мае погода на улице устанавливается довольно теплая, поэтому у огородников продолжается марафон дачных дел
Май — время "настоящей" работы на участке. Объем работ стремительно увеличивается, тем более, что в апреле дачным делам может помешать сильные заморозки. Поэтому последний месяц весны — жаркая пора для огородников и садоводов. В это время, конечно, лучше всего придерживаться лунного посевного календаря, который обязательно поможет вам получить хороший и щедрый урожай.
"Телеграф" рассказывает, что сажать в мае, чтобы летом получить вкусный и богатый урожай.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
Какие овощи нужно посадить в мае
В мае на огороде можно посадить устойчивые к холоду культуры. Это:
- Капуста
- Горох
- Свекла
- Яровой чеснок
- Репа
- Редис
- Лук
Какие цветы нужно посадить в мае
В последний весенний месяц стоит заняться высадкой цветов. Как только пройдут сильные заморозки, можно начинать сажать. Перечисляем, какие цветы сажают в мае:
- Нарциссы и тюльпаны
- Бархатцы
- Гладиолус
- Георгина
- Виола
- Василек
Узнайте еще больше, что и когда нужно сажать в начале мая, чтобы получить хороший урожай из календаря садовода-огородника.
- Дата публикации
-
- Категория
-