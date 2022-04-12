Посевной календарь: что обязательно нужно посадить в мае

В мае погода на улице устанавливается довольно теплая, поэтому у огородников продолжается марафон дачных дел

Май — время "настоящей" работы на участке. Объем работ стремительно увеличивается, тем более, что в апреле дачным делам может помешать сильные заморозки. Поэтому последний месяц весны — жаркая пора для огородников и садоводов. В это время, конечно, лучше всего придерживаться лунного посевного календаря, который обязательно поможет вам получить хороший и щедрый урожай.

"Телеграф" рассказывает, что сажать в мае, чтобы летом получить вкусный и богатый урожай.

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Какие овощи нужно посадить в мае

В мае на огороде можно посадить устойчивые к холоду культуры. Это:

Капуста

Горох

Свекла

Какие овощи нужно посадить в мае - Иллюстративное фото

Яровой чеснок

Репа

Редис

Лук

Читайте также: Категория Lifestyle Посевной календарь на май 2022: благоприятные дни для посадки овощей В лунном календаре на май есть как наиболее удачные дни для работы на огороде, так и неблагоприятные.

Какие цветы нужно посадить в мае

В последний весенний месяц стоит заняться высадкой цветов. Как только пройдут сильные заморозки, можно начинать сажать. Перечисляем, какие цветы сажают в мае:

Нарциссы и тюльпаны

Бархатцы

Гладиолус

Георгина

Какие цветы нужно посадить в мае - Иллюстративное фото

Виола

Василек

Узнайте еще больше, что и когда нужно сажать в начале мая, чтобы получить хороший урожай из календаря садовода-огородника.