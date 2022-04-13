Когда сажать картофель, а когда перец и баклажаны - посевной календарь на вторую половину апреля 2022
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Какие дни наиболее благоприятны для высадки растений, а когда следует воздержаться от любого вида деятельности.
Вторая половина апреля — это пора, когда заканчиваются заморозки и пригревает солнце, поэтому пора сеять и сажать растения в открытую землю.
Несмотря на войну, в регионах, где это возможно, очень важно вовремя успеть все посадить.
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В лунном календаре на апрель есть дни, которые обеспечат максимальный рост растений. Спланировать посадку рассады, учитывая фазы луны и благоприятные и неблагоприятные дни, поможет лунный календарь.
Фазы Луны во второй половине апреля 2022 года:
Растущая Луна: со 2 по 15 апреля 2022
Убывающая Луна: с 17 по 29 апреля 2022
Солнечное затмение: 30 апреля в 23:42
Что сеем в открытую землю:
В открытую почву сеять рекомендуется только холодостойкие культуры: петрушку, укроп, сорта салата, щавель, шпинат и редис, морковь, лук и т.п. Из цветов сеем календулу, душистый горошек, маттиолу, маки, васильки.
В 20-х числах месяца рекомендуют высаживать привитые розы, клематис, флоксы, лилейники, хризантемы.
Благоприятные дни для посадки культур в апреле:
- картофель — 13, 14, 19-22, 28, 29
- огурец, арбуз, кабачок, дыня, тыква — 13, 14
- морковь, лук — 13, 14, 17-22, 26, 28, 29
- перец, баклажан — 17-22, 26, 27
- помидоры (томаты) — 13, 14, 17, 18, 26
- бобовые, фасоль — 13, 14
- малина, смородина, ежевика, виноград — 22, 26, 27
- яблоня, груша, слива — 22
Благоприятные дни для работы в огороде и саду:
- посадка декоративных деревьев и кустов — 13, 14, 20, 22
- посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов — 13, 14, 20, 22
- дни, для минерального и органического удобрения почвы — 18, 19, 22, 26, 27
- борьба с вредителями — 18, 19, 20, 22
- обрезка ветвей и побегов — 12, 20
- полив и опрыскивание растений — 18, 19
- пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков — 13, 14
- высадка рассады — 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27
- рыхление, прополка, перекапывание — 22
Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай читайте в материале "Телеграфа".