Когда сажать картофель, а когда перец и баклажаны - посевной календарь на вторую половину апреля 2022

Какие дни наиболее благоприятны для высадки растений, а когда следует воздержаться от любого вида деятельности.

Вторая половина апреля — это пора, когда заканчиваются заморозки и пригревает солнце, поэтому пора сеять и сажать растения в открытую землю.

Несмотря на войну, в регионах, где это возможно, очень важно вовремя успеть все посадить.

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В лунном календаре на апрель есть дни, которые обеспечат максимальный рост растений. Спланировать посадку рассады, учитывая фазы луны и благоприятные и неблагоприятные дни, поможет лунный календарь.

Фазы Луны во второй половине апреля 2022 года:

Растущая Луна: со 2 по 15 апреля 2022

Убывающая Луна: с 17 по 29 апреля 2022

Солнечное затмение: 30 апреля в 23:42

Что сеем в открытую землю:

В открытую почву сеять рекомендуется только холодостойкие культуры: петрушку, укроп, сорта салата, щавель, шпинат и редис, морковь, лук и т.п. Из цветов сеем календулу, душистый горошек, маттиолу, маки, васильки.

В 20-х числах месяца рекомендуют высаживать привитые розы, клематис, флоксы, лилейники, хризантемы.

Благоприятные дни для посадки культур в апреле:

картофель — 13, 14, 19-22, 28, 29

огурец, арбуз, кабачок, дыня, тыква — 13, 14

морковь, лук — 13, 14, 17-22, 26, 28, 29

перец, баклажан — 17-22, 26, 27

помидоры (томаты) — 13, 14, 17, 18, 26

бобовые, фасоль — 13, 14

малина, смородина, ежевика, виноград — 22, 26, 27

яблоня, груша, слива — 22

Благоприятные дни для работы в огороде и саду:

посадка декоративных деревьев и кустов — 13, 14, 20, 22

посадка плодовых деревьев и плодово-ягодных кустов — 13, 14, 20, 22

дни, для минерального и органического удобрения почвы — 18, 19, 22, 26, 27

борьба с вредителями — 18, 19, 20, 22

обрезка ветвей и побегов — 12, 20

полив и опрыскивание растений — 18, 19

пересадка и пикировка растений, заготовка и укоренение черенков — 13, 14

высадка рассады — 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27

рыхление, прополка, перекапывание — 22

Отметим, по прогнозам народных синоптиков во второй половине апреля в Украине похолодает, местами ожидаются дожди. В начале мая потеплеет, о том что и когда нужно сажать в последним месяце весны, чтобы получить хороший урожай читайте в материале "Телеграфа".