Как правильно приготовиться к Вербному воскресенью и что категорически нельзя для этого делать

Готовиться к Вербному воскресенью стоит за несколько дней.

За неделю до празднования Светлой Пасхи отмечается еще один не менее важный праздник, который также относится к числу двунадесятых, — Вербное воскресенье. Дата праздника переходящая, ведь зависит от празднования Пасхи. В 2022-м году Вербное воскресенье выпадает на 17 апреля.

"Телеграф" рассказывает, как подготовиться к Вербному воскресенью в 2022 году, а также что можно и нельзя делать в этот праздник.

Как готовиться к Вербному воскресенью

Вербное Воскресение является одной из самых значимых дат в жизни каждого христианина. Это день, когда Сын Божий вошел в Иерусалим, поэтому другое название праздника — "Вход Господень в Иерусалим". Отметим, что за день до Вербного Воскресенья отмечается Лазарева суббота — важный праздник, установленный в память о чудесном воскрешении Христом праведного Лазаря.

Главным символом праздника является веточка вербы, которую принято освещать в церкви. Поэтому перед праздником нужно обязательно приобрести себе букет из веток вербы, который в праздник нужно будет освятить в церкви.

Так как в день Вербного воскресенья нельзя работать, нужно позаботиться о том, чтобы привести свой дом в порядок заранее. Проведите генеральную уборку за пару дней до праздника.

Помните, что перед Пасхой и в том числе и Вербным воскресеньем, действует строгий пост. Поэтому при составлении праздничного меню учтите то, что продуктов животного происхождения на столе быть не должно, но в Вербное воскресенье можно есть рыбу, и даже выпить немного вина. Отметим, что готовкой также желательно заняться заранее, так как делать это в праздник запрещено.

Читайте также: Категория Lifestyle Вербное воскресенье 2022: что категорически нельзя делать в праздник Это великий праздник, который отмечается в последнее воскресенье Великого поста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода подготовила украинцам неприятный сюрприз на Вербное воскресенье.